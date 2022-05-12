شكرا لقرائتكم خبر عن عقوبات مغلظة على فيوتشر وفاركو بعد أحداث مباراة الجولة 18 من الدورى العام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت إدارة المسابقات برابطة الأندية المحترفة عن عقوبات الجولة الثامنة عشر من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز ويأتى على رأسها عقوبات بالجملة لللاعبى فاركو وفيوتشر بعد الأحداث التى شهدتها المباراة جمعت الفريقين

وجاءت القرارات كالتالى

مباراة فاركو و فيوتشر

-إيقاف علي بهيج لاعب نادي فاركو مباراتين و غرامة 20 ألف جنيه على كلا منهما لما بدر منه في مباراة فيوتشر .

إيقاف اللاعب أحمد عبد العزيز مودي لاعب فاركو مباراتين و غرامة مالية عشرون ألف جنيه لما بدر منه في مباراة فيوتشر .

-إيقاف بدرو أنطونيو مدرب عام نادي فاركو مباراة واحدة لما بدر منه.

وطرحت رابطة الأندية المصرية المحترفة، استفتاءً عبر الصفحة الرسمية لها على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" لاختيار لاعب الأسبوع الـ18 من عمر الدورى العام.

وأعلنت رابطة الأندية المصرية المحترفة زيادة عدد الجماهير إلى 5 آلاف مشجع لكل مباراة بدلا من 2000 مشجع، وذلك بداية مباريات الدور الثاني (الجولة الثامنة عشر لدوري we المصري).

وقرر رابطة الأندية خفض سعد التذكرة الموحدة من 100 جنيه إلى 75 جنيهاً وذلك فى إطار التيسير على الجماهير لحضور المباريات.

وتنوه الرابطة إلى إعادة التأكيد على ضرورة التزام كافة عناصر اللعبة بالروح الرياضية ونبذ التعصب حتى يتسنى لنا إضافة المزيد من المكتسبات التي تعود بالنفع على الرياضة المصرية.

وفي هذا الصدد تتقدم رابطة الأندية بكل الشكر والتقدير العميث لوزارة الداخلية على دورها الداعم والرئيسي في عودة االجماهير للمدرجات من منطلق عهدها الدائم على توفير عناصر النجاح للرياضة المصرية.