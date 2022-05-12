شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلي يعلن جاهزية دونجا وعبد الرحمن مجدى لمواجهة سيراميكا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد مران الإسماعيلي، الذى أقيم عصر اليوم عودة الثنائي محمود عبد العاطي دونجا وعبد الرحمن مجدي للتدريبات الجماعية وذلك بعد اكتمال شفائهما من الإصابة.

ويستعد الإسماعيلي فى الوقت الحالي لمواجهة سيراميكا كليوباترا عصر الأحد المقبل على ملعب الإسماعيلية، لحساب منافسات الجولة التاسعة عشر بمسابقة الدوري الممتاز.

وكان دونجا قد تعرض لتمزق من الدرجة الأولى بالعضلة الأمامية والتي حرمته من التواجد ضمن صفوف الفريق خلال الآونة الأخيرة، بينما تم إستبعاد عبد الرحمن مجدي من مواجهة المصري السابقة بسبب معاناته من بعض الإجهاد في العضلات.

وأدى اللاعبان برنامجا تأهيليا تحت إشراف الجهاز الطبي برئاسة الدكتور مجدي باز، قبل أن يصبحا على أتم الإستعداد للمشاركة في اللقاء المقبل وذلك حسب رؤية الجهاز الفني للفريق بقيادة حمزة الجمل.

ويتطلع الدراويش لاستمرار مسيرة الانتصارت من أجل التقدم تدريجيا بجدول ترتيب المسابقة المحلية بالإضافة إلى إعادة البسمة على وجوه الجماهير.