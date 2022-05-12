شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد السكندرى يرفض الإفراج عن مستحقات اللاعبين ويهدد المقصرين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رفض مسئولو نادى الاتحاد السكندرى الإفراج عن مستحقات اللاعبين خصوصا بعد الأداء الباهت الذى ظهروا عليه في مباراة سموحة بالأمس ضمن منافسات الجولة 18 من عمر مسابقة الدورى العام وانتهت بخسارة زعيم الثغر بخمسة أهداف مقابل هدفين.

وقرر مسئولو النادى السكندرى استمرار تجميد مستحقات اللاعبين لحين تحسين النتائج وعودة سيد البلد إلى مركزه الطبيعى في جدول ترتيب الدورى المصرى الممتاز خصوصا أنه يحتل المركز الثالث عشر برصيد 19 نقطة.

وهدد عماد النحاس المدير الفني لفريق الاتحاد السكندرى المقصرين بإحالة أوراقهم إلى "دكة" البدلاء بعد الأخطاء الساذجة التي وقعوا فيها في "ديربى" الإسكندرية أمام سموحة وكلفت سيد البلد خسارة قاسية أمام الموج الأزرق.

قاد عماد النحاس فريق الاتحاد السكندرى في 6 مباريات منذ قدومه على رأس القيادة الفنية لسيد البلد خسر فيها 13 نقطة ولم يجمع سوى 5 نقاط فقط، ليحتل زعيم الثغر المركز الثالث عشر في ترتيب جدول الدورى المصرى الممتاز.

ولم يحقق "العمدة" سوى فوز وحيد منذ توليه القيادة الفنية لزعيم الثغر كان على حساب غزل المحلة بثلاثية نظيفة ضمن منافسات الأسبوع 17 من الدورى العام، حيث خاض 6 مباريات بدأها بالأهلى وخسرها بهدف نظيف، ثم تعادل مع البنك الأهلى بهدف لمثله، وخسر من الزمالك بثنائية، وتعادل مع المقاولون بهدف لمثله، وأخيرا خسر من سموحة بخمسة أهداف مقابل هدفين.

وطلب عماد النحاس، من مسئولي سيد البلد تدعيم خط الهجوم والدفاع في الانتقالات الصيفية المقبلة بلاعبين سوبر ذى إمكانيات فنية عالية لتعويض النقص الذى يعانى منه الفريق في هذه المراكز وأثر على نتائج الفريق بشكل واضح.

ووعد مسئولو الاتحاد السكندرى عماد النحاس بالتعاقد مع مهاجم سوبر في الصيف المقبل، مؤكدين له أن لجنة الكرة بدأت التحرك في هذا الاتجاه ودراسة أكثر من صفقة ثم عرضها على الجهاز الفني لاتخاذ القرار الأخير بالتعاقد معها.