شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يتوجه إلى استاد مصطفى تشاكر لخوض مرانه الثانى بالجزائر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - غادر الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي فندق الإقامة بالجزائر، متوجهًا إلى ملعب مصطفى تشاكر بالبليدة لخوض مرانه الثاني، استعدادًا لمباراة وفاق سطيف المقرر لها التاسعة مساء السبت المقبل بتوقيت القاهرة، في إياب الدور نصف النهائي لدوري أبطال إفريقيا.

وكان الأهلي قد قرر تغيير ملعب التدريب وفقًا لرؤية الجهاز الفني، بسبب الإضاءة بعد خوض المران الأول أمس على الملعب الفرعي لاستاد 5 يوليو.

وحرص سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة، والجهاز الإداري بالنادي على معاينة ملعب مصطفى تشاكر اليوم، قبل توجه الفريق لخوض مرانه الثاني مساء اليوم.

وعقد بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق، محاضرة بالفيديو مع اللاعبين داخل فندق الإقامة، تحدث خلالها في كافة الجوانب الفنية والخططية الخاصة بمباراة وفاق سطيف، وذلك قبل التحرك لخوض المران الثاني.

وتضم قائمة الأهلي المتواجدة في الجزائر:

محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير ومحمد هاني وكريم فؤاد وعلي معلول وأيمن أشرف وياسر إبراهيم ومحمد عبد المنعم ورامي ربيعة ومحمود وحيد وأليو ديانج وحمدي فتحي ومحمد مجدي أفشة وحسين الشحات وطاهر محمد طاهر ولويس ميكيسوني ووليد سليمان ومحمد محمود ومحمود متولي ومحمد شريف وأحمد نبيل كوكا وبيرسي تاو وأحمد عبد القادر وعمرو السولية.

ويستعد الأهلي لمواجهة فريق وفاق سطيف بطل الجزائر في إياب الدور نصف النهائي لدوري أبطال إفريقيا، في المباراة التي تقام الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة بعد غدٍ السبت على ملعب 5 يوليو بالعاصمة الجزائرية، ويسعى الأهلي لتحقيق نتيجة إيجابية، وحسم التأهل بعد فوزه برباعية نظيفة في مباراة الذهاب بالقاهرة.