الأهلي يتوجه إلى استاد مصطفى تشاكر لخوض مرانه الثانى بالجزائر

شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يتوجه إلى استاد مصطفى تشاكر لخوض مرانه الثانى بالجزائر والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - غادر الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي فندق الإقامة بالجزائر، متوجهًا إلى ملعب مصطفى تشاكر بالبليدة لخوض مرانه الثاني، استعدادًا لمباراة وفاق سطيف المقرر لها التاسعة مساء السبت المقبل بتوقيت القاهرة، في إياب الدور نصف النهائي لدوري أبطال إفريقيا.
وكان الأهلي قد قرر تغيير ملعب التدريب وفقًا لرؤية الجهاز الفني، بسبب الإضاءة بعد خوض المران الأول أمس على الملعب الفرعي لاستاد 5 يوليو.
وحرص سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة، والجهاز الإداري بالنادي على معاينة ملعب مصطفى تشاكر اليوم، قبل توجه الفريق لخوض مرانه الثاني مساء اليوم.
وعقد بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق، محاضرة بالفيديو مع اللاعبين داخل فندق الإقامة، تحدث خلالها في كافة الجوانب الفنية والخططية الخاصة بمباراة وفاق سطيف، وذلك قبل التحرك لخوض المران الثاني.
وتضم قائمة الأهلي المتواجدة في الجزائر:
محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير ومحمد هاني وكريم فؤاد وعلي معلول وأيمن أشرف وياسر إبراهيم ومحمد عبد المنعم ورامي ربيعة ومحمود وحيد وأليو ديانج وحمدي فتحي ومحمد مجدي أفشة وحسين الشحات وطاهر محمد طاهر ولويس ميكيسوني ووليد سليمان ومحمد محمود ومحمود متولي ومحمد شريف وأحمد نبيل كوكا وبيرسي تاو وأحمد عبد القادر وعمرو السولية.
ويستعد الأهلي لمواجهة فريق وفاق سطيف بطل الجزائر في إياب الدور نصف النهائي لدوري أبطال إفريقيا، في المباراة التي تقام الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة بعد غدٍ السبت على ملعب 5 يوليو بالعاصمة الجزائرية، ويسعى الأهلي لتحقيق نتيجة إيجابية، وحسم التأهل بعد فوزه برباعية نظيفة في مباراة الذهاب بالقاهرة.