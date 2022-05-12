الامارات | شاهد استعراض رونالدينيو وفيغو أمام برج خليفة.. وتعرف إلى الفائز (فيديو)

شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد استعراض رونالدينيو وفيغو أمام برج خليفة.. وتعرف إلى الفائز (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قاد النجم البرازيلي رونالدينيو فريق ستارز للفوز بكأس الأساطير في المباراة الاستعراضية المثيرة التي أقيمت الخميس في دبي أمام برج خليفة، وذلك عقب تغلبه على فريق شامبيونز بقيادة النجم البرتغالي لويس فيغو بنتيجة 18-16.

وأقيمت المباراة على ثلاثة أشواط ومدة كل شوط 20 دقيقة إذ انتهى الشوط الأول لفريق ستارز بنتيجة 7-5 وتفوق فريق شامبيونز في الشوط الثاني 5-3 ليعادل النتيجة 10-10 وفي الشوط الثالث حسم ستارز النتيجة بفوزه 8-6.

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