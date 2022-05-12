المغربي مزراوي ينضم لبايرن ميونخ

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أكد المدير الرياضي لنادي بايرن ميونخ، حسن صالح حميديتش، أن الظهير الأيمن لنادي أياكس أمستردام، المغربي نصير مزراوي، سينضم للفريق البافاري (بايرن) هذا الصيف. وقال صالح حميديتش لصحيفة «مونشنر ميركور» اليومية «لا تزال هناك بعض التفاصيل الصغيرة التي يجب تسويتها، لكن الأمور تسير على السكة الصحيحة». ومن جانبه، أوضح خبير انتقالات لاعبي كرة القدم، الصحفي الإيطالي الشهير، فابريزيو رومانو، أن صفقة تعاقد البايرن مع مزراوي قد وقعت، وأن الإجراءات الطبية اكتملت أيضا، وسيتم الإعلان عن إتمام الصفقة بشكل رسمي قريبا. وسينضم الظهير الأيمن الشاب ابن الـ24 عاما إلى البايرن المتوج أخيرا بلقبه العاشر تواليا في «بوندسليجا»، مقابل انتقال حر، في حين أبدت عدة أندية رغبتها في التعاقد معه، من بينها ومن جانبه، أوضح خبير انتقالات لاعبي كرة القدم، الصحفي الإيطالي الشهير، فابريزيو رومانو، أن صفقة تعاقد البايرن مع مزراوي قد وقعت، وأن الإجراءات الطبية اكتملت أيضا، وسيتم الإعلان عن إتمام الصفقة بشكل رسمي قريبا. وسينضم الظهير الأيمن الشاب ابن الـ24 عاما إلى البايرن المتوج أخيرا بلقبه العاشر تواليا في «بوندسليجا»، مقابل انتقال حر، في حين أبدت عدة أندية رغبتها في التعاقد معه، من بينها برشلونة الإسباني بحسب العديد من وسائل الإعلام.

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