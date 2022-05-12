الاتحاد الأوروبي يحاصر تذاكر السوق السوداء

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وذكرت وكالة الأنباء البريطانية «بي.أيه.ميديا» أن هناك قلقا لدى (يويفا) بشأن المخاطر الأمنية التي قد تحدث بسبب وجود أعداد كبيرة من الجماهير التي لا تحمل تذاكر، خاصة بعد حالة الفوضى التي أحاطت بنهائي بطولة أمم أوروبا «يورو 2020» التي أقيمت الصيف الماضي.وقال ألكسندر سيفرين رئيس الاتحاد الأوروبي أمس «إن هذه المشاهد غير مقبولة ولا ينبغي أن يتم السماح بحدوثها مرة أخرى».
وأصدر يويفا بيانا تحذيريا جاء فيه «أي تذاكر يتم طرحها للبيع من قبل طرف ثالث على الإنترنت بما في ذلك وسائل التواصل الاجتماعي، الأسواق، ومنصات بيع التذاكر الثانوية، سيتم اعتبارها مخالفة للشروط والأحكام».
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