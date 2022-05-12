شكرا لقرائتكم خبر الفتح يسعى لحرمان الطائي من طوق النجاة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - يستضيف فريق الفتح (32 نقطة) مساء غد وعلى استاد الأمير عبدالله بن جلوي بالأحساء، فريق الطائي (28 نقطة) في مواجهة يسعى من خلالها أصحاب الأرض لتحسين مركزهم بسلم ترتيب دوري المحترفين عقب التعادل أمام الاتحاد بالجولة الماضية، بينما يهدف الضيوف للهروب من مناطق خطر الهبوط، في مواجهة ضمن مباريات الجولة السابعة والعشرين من منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وسيعمد اليوناني جورجوس دونيس مدرب الفتح على ذات الأسماء التي دخل بها لقاء الاتحاد، مرتكزا على قوة خط وسطه بتواجد الثلاثي المغربي مراد باتنا والبيروفي كريستيان كويفا والبرازيلي بيتروس ومن أمامهم فراس البريكان في خط المقدمة، فيما سيعود المهاجم الكرواتي إيفان سانتيني بعد غيابه في المباراة الماضية بداعي تراكم البطاقات.

بالمقابل يدخل التشيلي سييرا لقاء اليوم بهدف خطف النقاط الثلاث للتقدم خطوة نحو مراكز الأمان عقب التعادل على أرضه أمام الرائد في اللقاء الماضي، حيث يبقى الثنائي الجزائري أمير سيعود والزيمبابوي نودلج موسونا في وسط الملعب أبرز الأسماء في تشكيلة التشيلي سييرا ومن أمامهم البرتغالي توبياس فيغيروا في خط الهجوم.

يذكر أنه في حال حقق الفتح نتيجة المباراة سيؤزم خلالها موقف الطائي في سلم الترتيب مما يدخله في حسابات الهبوط والتي يحاول الابتعاد عنها باقتناص نقاط اللقاء من أمام الفتح.