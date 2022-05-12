الفتح يسعى لحرمان الطائي من طوق النجاة

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وسيعمد اليوناني جورجوس دونيس مدرب الفتح على ذات الأسماء التي دخل بها لقاء الاتحاد، مرتكزا على قوة خط وسطه بتواجد الثلاثي المغربي مراد باتنا والبيروفي كريستيان كويفا والبرازيلي بيتروس ومن أمامهم فراس البريكان في خط المقدمة، فيما سيعود المهاجم الكرواتي إيفان سانتيني بعد غيابه في المباراة الماضية بداعي تراكم البطاقات.بالمقابل يدخل التشيلي سييرا لقاء اليوم بهدف خطف النقاط الثلاث للتقدم خطوة نحو مراكز الأمان عقب التعادل على أرضه أمام الرائد في اللقاء الماضي، حيث يبقى الثنائي الجزائري أمير سيعود والزيمبابوي نودلج موسونا في وسط الملعب أبرز الأسماء في تشكيلة التشيلي سييرا ومن أمامهم البرتغالي توبياس فيغيروا في خط الهجوم.
يذكر أنه في حال حقق الفتح نتيجة المباراة سيؤزم خلالها موقف الطائي في سلم الترتيب مما يدخله في حسابات الهبوط والتي يحاول الابتعاد عنها باقتناص نقاط اللقاء من أمام الفتح.
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