الفيحاء يواجه ضمك في المناطق الدافئة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - يحل فريق ضمك ضيفا على الفيحاء اليوم في أهدأ مباريات هذه الجولة وأكثرها دفئا، حيث تعتبر مباراة للتاريخ فقط ولن تؤثر كثيرا في المسيرة المميزة للفريقين في هذا الموسم.

وتلعب المباراة ضمن مباريات الجولة الـ 27 على ملعب مدينة المجمعة.

يحتل ضمك المركز الخامس برصيد 42 نقطة وبفارق 5 نقاط عن صاحب المركز الرابع فيما يحتل فريق الفيحاء المركز السادس برصيد 33 نقطة بعيدا عن المراكز المتقدمة كما هو بعيد عن مراكز الهبوط، حيث يفصله عن مراكز الهبوط 7 نقاط.

لم يسبق للفيحاء تحقيق الفوز على ضمك في دوري المحترفين، حيث إنهم تواجها في ثلاث مباريات سابقة فاز ضمك في مباراتين وكان التعادل قد حضر في الثالثة والتي لعبت على أرض الفيحاء.

يتفوق الفيحاء دفاعيا، حيث يعتبر دفاعه أقوى خط في البطولة بواقع 22 هدفا بينما تلقى دفاع ضمك 38 الذي يحتل خامس أضعف خط دفاع.

لكن على صعيد الهجوم يتفوق ضمك بتسجيله لـ 31 هدف مقابل 21 هدفا للفيحاء الذي يعتبر ثاني أضعف خط هجوم في البطولة.

الفوز لضمك لن يغير من مركزه في هذه الجولة كما هو الوضع للفيحاء الذي وأن فاز لن يصعد وسيبقى في نفس المركز لكنه يضمن البقاء بشكل رسمي في البطولة.

في حين خسارة الفيحاء وفوز من هو بعده في سلم الترتيب فريقي أبها والفتح، سيعني خسارته للمركز الخامس والتراجع للسابع وقد يدخل وقتها في حسابات الفرق المتصارعة من أجل البقاء خاصة في ظل فوز الفرق أصحاب المراكز المتأخرة.