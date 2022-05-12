الهلال بنقاط الاتفاق يضيق على الاتحاد الخناق

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - بعد فوز الهلال في اللقاء المؤجل أمام الاتفاق ضيق على منافسه الاتحاد الخناق عندما تقلص الفارق إلى 6 نقاط في الوقت الذي كان بإمكانه تقليصه إلى 3 نقاط لو نجح في الفوز على الفيحاء باللقاء المؤجل الأول ولكن عاملي الإرهاق والغياب أثرا على مستوى الهلال الذي خاض منافسات الغمار الآسيوي ونجح في تجاوز دوري المجموعات بالصدارة وسيكون لقاء الكلاسيكو في الجوهرة هو من يدخل الفريق الهلالي في منافسة قوية مع الاتحاد للحصول على لقب دوري كأس الأمبر محمد بن سلمان من عدمه بعد أن استعاد قوته وحضوره المميز مع مدربه الجديد القديم رامون دياز، ولكن ما يقلق أنصار الهلال هو ضغط المباريات من خلال عدم التوقف في رمضان كما أن معظم نجومه ركائز أساسية في المنتخب الوطني وسيكون الإرهاق والإصابات شبحا يخيف الهلاليين في الفترة القادمة، لاسيما أن المنافس المباشر الاتحاد سيلعب فقط 4 مباريات وعلى جبهة واحدة بعكس الهلال الذي يلعب من أجل الدوري والكأس ويواصل مشواره بالآسيوية.

نقاط الاتفاق ضيقت الخناق

بعد تعادل الاتحاد مع الفتح برباعية لمثلها في لقاء مثير ونهوض الهلال من كبوته سريعا بعد الإخفاق أمام الفيحاء وتجاوز عقبة ضمك بصعوبة وبرباعية لهدفين ثم الفوز في لقاء الاتفاق بهدفين دون رد في اللقاء الذي شهد حضورا جماهيريا غفيرا ليصل الهلال بهدفي البليهي وإيغالو للنقطة 55 وصيفا خلف المتصدر الاتحاد بـ61 نقطة، وبرغم غيابات الهلال العديدة والإصابات المتلاحقة إلا أن الهلال مع رامون دياز يستطيع إيجاد البدائل المناسبة حسب المنافس والظروف وسيكون لقاء الكلاسيكو هو الفيصل بالأمر من أجل تحديد هوية المنافسة.

فرص الاتحاد بالعودة للأمجاد

الفريق الاتحادي الغائب عن لقب الدوري منذ 14 موسما تقريبا يسعى بكل جدية واستبسال من أجل عدم التفريط في هذه الفرصة التي قلما تتكرر من أجل عودة النمور لميادين البطولات، وسيكون فرصة الاتحاد الحقيقية للقبض على اللقب بالفوز في لقاء الكلاسيكو المنتظر والوصول للنقطة 64 وبفارق هدفين بدون النظر لأي نتيجة أخرى أو الفوز بفارق هدف والاكتفاء بنقطة من اللقاءات الثلاثة المتبقية.

الاتحاد يحاول أن يحقق ذلك أو على الأقل الخروج بالتعادل والإبقاء على فارق النقاط الست ثم الحصول على 4 نقاط من أصل 9 نقاط متبقية وهذا ليس بصعب في ظل الحضور الجماهيري المؤازر للاتحاد وعودة حجازي لقيادة الدفاع في حال جاهزيته الكاملة، والذي يعتبر نقطة ضعف الفريق لعدم استقرار مستوى الثنائي عمر هوساوي وقائد الفريق زياد المولد والذي أوقع الفريق في أخطاء بالجملة في أكثر من لقاء أبرزها لقاء الفتح الأخير والخروج المرير من أمام الفيحاء بنصف نهائي كأس الملك.

كيف يحقق الهلال الدوري؟







الفوز على الاتحاد



الفوز في آخر ثلاث جولات



عدم تحقيق الاتحاد 7 نقاط في آخر 3 جولات



مباريات الهلال المتبقية:

الاتحاد -الهلال (15 مايو)

الهلال -أبها (20 مايو)

الفتح -الهلال (25 مايو)

الهلال -الفيصلي (29 مايو)

كيف يحقق الاتحاد الدوري؟

الفوز على الهلال بفارق هدفين

التعادل مع الهلال وتحقيق 4 نقاط في آخر 3 جولات

الخسار من الهلال وتحقيق 7 نقاط في آخر 3 جولات

مباريات الاتحاد المتبقية:





الاتحاد - الهلال (15مايو)



الطائي - الاتحاد (20 مايو)



الاتفاق - الاتحاد (25 مايو)



الاتحاد- الباطن (29 مايو)



فرص الهلال للمحافظة على اللقب

الفريق الهلالي ليس أمامه فرص كبيرة كتلك التي بيد الاتحاد ولكن من يعرف الهلال يدرك أنه يصارع ويحارب حتى آخر لحظة وما حدث قبل 14 عاما خير دليل عندما عاد من بعيد من أمام الاتحاد أيضا وبظروف مماثلة وحقق اللقب برأسية ياسر في لقاء الختام. الهلال يبحث عن الفوز في لقاء الكلاسيكو وتقليص الفارق لـ3 نقاط ومن ثم انتظار تعثر الاتحاد في أي لقاء قادم والفوز بالمباريات الثلاث القادمة والوصول للنقطة 67. لقاء الكلاسيكو هو الفاصل، ففوز الهلال سيعطيه الأمل ويضغط على الاتحاد كثيرا وستكون الجولات الثلاث من بعد ذلك للفريقين مباريات كؤوس بمثابة خروج المغلوب.

جولات اللقب والهروب من الهبوط

الهلال سيلعب مع أبها والفيصلي على أرضه ومع الفتح بالأحساء بينما الاتحاد سيلعب مع الطائي والاتفاق خارج أرضه قبل أن يختتم مشواره مع الباطن في الجوهرة، وبرغم الفارق الفني بين الهلال والاتحاد مع منافسيهم في اللقاءات الأخيرة إلا أنها ستكون صعبة جدا خاصة أن الفرق الأخرى ستبحث عن الهروب من الهبوط وستصعب مهمة الهلال والاتحاد فدعونا ننتظر من يستطيع تحقيق الهدف المرصود والفوز بلقب الدوري.