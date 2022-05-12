شكرا لقرائتكم خبر للابتعاد عن دوامة الهبوط.. الأهلي عينه على نقاط أبها ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - بحثا عن ثلاث نقاط تبعد الفريق عن دائرة الخطر، يستضيف الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي نظيره أبها ضمن لقاءات الجولة الـ 27 من منافسات دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين الذي وصل الصراع فيه إلى الأمتار الأخيرة.

ويقام هذا اللقاء على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة، والذي يستضيف لقاءات الأهلي للمرة الأولى منذ مواجهة الفتح، والتي كانت ضمن مواجهات الجولة الـ 5 قبل أن تنتقل لقاءات الأهلي بعد ذلك إلى استاد الأمير عبدالله الفيصل.

ويبحث الأهلي مع مدربه الأورغوياني روبرت سيبولدي عن الفوز والخروج بالنقاط الثلاث كاملة بأي طريقة لأهمية الفوز في الأمتار الأخيرة من المنافسة ورفع رصيد الفريق النقطي إلى 32 والابتعاد خطوة عن دائرة الهبوط.

وكان الفريق استعاد لاعب الجناح أيمن يحيى والذي افتقده خلال الفترة الماضية بسبب الإصابة قبل أن يعلن الجهاز الطبي جاهزية اللاعب وتبقت مشاركته في اللقاء بيد الجهاز الفني.

على الطرف الآخر يسعى أبها لحرمان مستضيفه الأهلي من الفوز أمامه للمباراة الثالثة على التوالي وتأكيد تفوقه عليه خلال هذا الموسم بعد أن حقق أبها الفوز في لقاء الدور الأول والذي أقيم على أرض الأخير بهدفين دون رد.

ويأمل أبها في تحقيق الفوز والبقاء بعيدا عن مراكز الهبوط بوصوله إلى النقطة 36 في حال فوزه مساء اليوم أمام الأهلي.

يذكر أن الفريقين لم يحققا الفوز خلال الجولات الأخيرة الماضية، حيث أخفق الأهلي في الجولتين الماضيتين من الفوز بينما لم يستطع أبها الفوز في آخر ثلاث جولات.

قبل المواجهة:

