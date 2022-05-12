الأهلي والوداد يخشيان انتفاضة سطيف وبيترو أتلتيكو

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - بينما لا يزال الجدل دائرا بشأن قرار الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف) باختيار المغرب لاستضافة المباراة النهائية لبطولة دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم، تنطلق اليوم منافسات جولة الإياب للدور قبل النهائي للمسابقة القارية، حيث يلتقي الوداد البيضاوي المغربي مع ضيفه بيترو أتلتيكو الأنجولي، فيما يواجه وفاق سطيف الجزائري ضيفه الأهلي المصري غدا في إياب المربع الذهبي للبطولة.

حظوظ الوداد والأهلي

وتبدو حظوظ الوداد والأهلي هي الأوفر في بلوغ المباراة النهائية، التي أعلن كاف الاثنين الماضي، وفقا لبيان رسمي نشره على موقعه الالكتروني الرسمي، إقامتها في المغرب للنسخة الثانية على التوالي يوم 30 مايو الحالي، وهو ما لاقى اعتراضا من إدارة الأهلي على وجه الخصوص، والتي طالبت بإقامة النهائي على أرض محايدة، بعيدا عن ملاعب الأندية المشاركة في المربع الذهبي، تحقيقا لمبدأ تكافؤ الفرص. وكان الوداد تغلب 3 / 1 على بيترو أتلتيكو في مباراة الذهاب التي أقيمت بين الفريقين بالعاصمة الأنجولية لواندا السبت الماضي، في حين فاز الأهلي 4 / صفر على سطيف في اليوم ذاته بالعاصمة المصرية القاهرة، ليحقق نادي القرن في أفريقيا انتصاره الأكبر في تاريخ لقاءاته مع الأندية الجزائرية.

وأصبح يكفي الوداد، الذي توج باللقب عامي 1992 و2017، الخسارة صفر / 2 أو بفارق هدف وحيد خلال لقائه مع نظيره الأنجولي على ملعب (محمد الخامس) بمدينة الدار البيضاء، من أجل الصعود للنهائي الخامس في تاريخه بدوري الأبطال.

تقليص حضور الجماهير

في المقابل، تبدو مهمة بيترو أتلتيكو، الذي يسجل ظهوره الثاني في المربع الذهبي بدوري الأبطال بعد عام 2001، شبه مستحيلة لاجتياز عقبة نظيره المغربي، حيث أصبح يتعين عليه الفوز 3 / صفر أو بفارق هدفين حال تسجيله 4 أهداف على الأقل لبلوغ المباراة النهائية للمرة الأولى في تاريخه.

وقرر كاف تقليص عدد حضور جماهير الوداد، المسموح بدخولهم للمباراة، حيث سيتواجد 30 ألف مشجع بدلا من 55 ألفا، بعدما أدان تقرير حكم مباراة الفريق مع شباب بلوزداد الجزائري بإياب دور الثمانية للمسابقة اقتحام العشرات من جماهير الفريق المغربي للملعب والاحتفال مع اللاعبين بالصعود.

وبينما يشعر لاعبو ومشجعو الوداد بقدر كبير من الطمأنينة والثقة في تأهل الفريق للنهائي، فإن بيترو أتلتيكو ما زال يتمسك بالأمل.

مهمة شاقة

وفي اللقاء الآخر، يواجه وفاق سطيف، بطل المسابقة عامي 1988 و2014، مهمة شاقة للغاية لعبور عقبة الأهلي، والصعود للنهائي الثالث في تاريخه بالبطولة، حيث ينبغي عليه الفوز بفارق 5 أهداف على الفريق الأحمر لحجز بطاقة الترشح للمباراة النهائية.

من جانبه، بات يكفي الأهلي، صاحب الرقم القياسي في عدد مرات الفوز بدوري الأبطال برصيد 10 ألقاب، الخسارة بفارق 3 أهداف أمام منافسه الجزائري، للصعود لنهائي البطولة، التي توج بها في النسختين الماضيتين. ويأمل الأهلي، الذي يشارك في الدور قبل النهائي للبطولة للمرة الـ18 في تاريخه، في تعزيز رقمه القياسي كأكثر الأندية المشاركة في نهائي دوري الأبطال للمرة الخامسة عشرة.