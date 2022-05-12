شكرا لقرائتكم خبر ميسي النجم الأعلى دخلا على مستوى العالم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - صنفت مجلة «فوربس» الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم فريق باريس سان جيرمان الفرنسي لكرة القدم بأنه الرياضي الأعلى دخلا على مستوى العالم.

وأصبح ميسي الرياضي الأعلي دخلا للمرة الثانية في تاريخه، وخلف الإيرلندي كونور ماكجريجور مصارع الفنون القتالية المختلطة في هذا المسمى.

وحقق ميسي (34 عاما) عائدات قيمتها 130 مليون دولار في آخر 12 شهرا بحسب «فوربس» ليصبح الرياضي الأعلى أجرا في العالم للمرة الثانية بعد أن حقق الأمر ذاته في 2019.

واستندت «فوربس» في تقريرها إلى الأموال التي تقاضاها ميسي كرواتب ومن عقود الرعاية.

وحل ليبرون جيمس نجم لوس أنجليس ليكرز المنافس بدوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين في المركز الثاني بدخل سنوي إجمالي بلغ 121 مليونا و200 ألف دولار.

وجاء البرتغالي كريستيانو رونالدو هداف مانشستر يونايتد الإنجليزي في المركز الثالث بدخل سنوي إجمالي بلغ 115 مليون دولار. وجاء نجم التنس السويسري المخضرم روجيه فيدرر في المركز السابع.