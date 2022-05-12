اتحاد الكرة يتضامن مع الأهلي ويطالب الكاف باستضافة نهائي دوري الأبطال

الشارقة - اميمة ياسر - طالب اتحاد الكرة برئاسة جمال علام، الاتحاد الإفريقي لكرة القدم - كاف - باستضافة نهائي دوري أبطال إفريقيا للموسم الجاري 2021 - 2022.

وقال اتحاد الكرة، في بيان، إنه في إطار التعاون و التنسيق المشترك بين اتحاد الكرة و النادي الأهلي ، قام اتحاد الكرة بإرسال خطاب رسمي إلى الإتحاد الأفريقي لكرة القدم -كاف - يطلب فيه استضافة مصر لنهائي دوري أبطال أفريقيا للنسخة الجارية 2021 / 2022 ،بعد انسحاب دولة السنغال من المنافسة على استضافة النهائي ، وذلك إلحاقًا بالخطابات التي أرسلها اتحاد الكرة للاتحاد الأفريقي على مدار الأيام الماضية ، معترضا فيها على إسناد نهائي البطولة إلى دولة المغرب ، الأمر الذي يخل بمبدأ تمافؤ الفرص.

وكان الأهلي أبدى اعتراضه على إقامة نهائي دوري أبطال إفريقيا في المغرب، رغم اقتراب الوداد المغربي من الوصول للمباراة النهائية، الأمر الذي يخل بمبدأ تكافؤ الفرص.