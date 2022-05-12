شكرا لقرائتكم خبر عن كسر فى الكوع وخلع بالكتف .. تفاصيل إصابة أحمد مسعود حارس مرمى المصري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

أثبت الفحوصات الطبية التي أجراها أحمد مسعود حارس مرمى المصري، إصابته بكسر في الكوع وخلع بالكتف، وذلك بعد تعرضه لحادث أمس بمسقط رأسه ببني سويف، حيث كان اللاعب يستعد للعودة إلى معسكر المصري ببرج العرب.

وخضع أحمد مسعود لعمليتين جراحيتين مساء أمس عقب وصوله إلى المستشفى، وتم وضع يده في الجبس.

ووجه الحساب الرسمي للنادي المصري رسالة دعم لأحمد مسعود، وكتب على فيس بوك: "خالص أمنياتنا بالشفاء العاجل للحارس أحمد مسعود والذي تعرض لإصابات عديدة نتيجة حادث سير ببلدته ببني سويف".

وكان من المقرر أن ينضم مسعود إلى معسكر المصري عقب انتهاء مباراة غزل المحلة، التي أقيمت أمس على استاد برج العرب وانتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، ضمن منافسات الجولة 18 بالدوري العام.

وحرص النادي المصري على التواصل مع أسرة اللاعب على مدار الساعات الماضية للإطمئنان على حارس مرمى الفريق، وأكد كريم ذكري مدير الكرة بالمصري، أنه تواصل مع اللاعب عقب مباراة غزل المحلة أمس للأطمئنان عليه وتحديد موعد انصمامه للمعسكر ولكنه فوجئ بشقيقه يجيبه على هاتف مسعود بعدما تعرض حارس المصري لحادث.