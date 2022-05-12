شكرا لقرائتكم خبر عن لاعب طائرة الأهلي: الخبرة سلاحنا فى مشوار بطولة إفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد محمد رمضان، لاعب فريق رجال طائرة النادي الأهلي، أن الفريق قدم أداء جيدا أمام فاب الكاميروني ببطولة إفريقيا للطائرة التي تقام في تونس، وحقق الفوز بأداء ونتيجة تمنح مؤشرات قوية حول الرغبة الكبيرة في حصد اللقب.

وقال: «الموسم كان صعبا وطويلا، ولكن لدينا الخبرات الكافية لنتعامل مع هذا الموقف، إلى جانب مجهودات الجهاز الفني مع اللاعبين، وخبراتنا هي سلاحنا في البطولة».

وأضاف فى تصريحات صحفية : «بدأنا البطولة بشكل جيد ونسعى للفوز بباقي المباريات حتى نتوج باللقب في النهاية».

وشدد محمد رمضان على أن الفريق بالكامل يركز على التتويج باللقب الإفريقي من أجل الوفاء بتطلعات الجماهير.

من جانبه، قال تامر مجدي، مدرب فريق رجال طائرة الأهلي، إن الفريق أدى بشكل جيد أمام المنافس القوي «فاب» الكاميروني، وإنه حقق المطلوب خلال المباراة بالفوز بثلاثة أشواط نظيفة مع تجهيز اللاعبين للأدوار المقبلة.

وأوضح: «قدمنا مباراة جيدة، وجميع اللاعبين أدوا ما عليهم من أدوار.. كما أن الجهاز الفني قام بإشراك جميع الاعبين في مباراة «فاب» من أجل تجهيز كافة عناصر الفريق، والجميع ظهر بمستوى جيد، وهذا هو المطلوب خلال الدور الأول».

وأضاف: «نعمل على أن نستمر بهذا الأداء حتى نهاية البطولة، ولديّ أمل كبير في أن ننجح بتحقيق اللقب الافريقي لختام الموسم بشكل جيد واسعاد جماهير الاهلي».