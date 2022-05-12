شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب الشاطئية يفوز على الإمارات ودياً للمرة الثانية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجح منتخب مصر للكرة الشاطئية بقيادة مصطفى لطفي في الفوز على منتخب الإمارات بضربات الترجيح 4 / 2 في الودية الثانية التي أقيمت عصر اليوم في الإسكندرية ضمن برنامج الإعداد و التحضير لبطولة أمم أفريقيا.

وانتهى الوقت الأصلي والإضافي لمباراة منتخب مصر والإمارات بتعادل الفريقين 3 / 3 ، أحرزهم هيثم كوستا وحسان محمد ومصطفى سمير فى حين سجل لمنتخب الإمارات كلًا من هشام منتصر وعبدالله عباس ووليد بشر، ليحتكم الفريقين إلى ركلات الترجيح التي انتهت لصالح منتخب مصر 4 / 2 .

وشهدت المباراة حضور كلا من جمال علام رئيس اتحاد الكرة المصرى و محمد أبو الوفا وعامر حسين واللواء حلمي مشهور أعضاء مجلس إدارة اتحاد الكرة.

حقق منتخب مصر للكرة الشاطئية فوزا كبيرا على منتخب الإمارات في الودية الأولى بخمسة أهداف مقابل هدفين.