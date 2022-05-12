شكرا لقرائتكم خبر عن شيكابالا يخضع للتأهيل فى الزمالك وأيمن حفني ينتظم بالتدريبات الجماعية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أدى محمود عبد الرازق " شيكابالا" قائد الزمالك تدريبات تأهيلية وعلاجية تحت إشراف الجهاز الطبي على هامش مران اليوم الخميس الذي أقيم على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة بمقر النادي استعدادا للقاء طلائع الجيش المقبل في مسابقة الدوري الممتاز.

ويعاني اللاعب من إصابة عضلية تسببت في غيابه عن مباراة إنبي الأخيرة في الدوري الممتاز، ويسعى الجهاز الطبي لتجهيز اللاعب للمشاركة في التدريبات خلال أقرب وقت.

فيما انتظم أيمن حفني في التدريبات الجماعية للزمالك اليوم الخميس، حيث كان يعاني من إصابة عضلية تسببت في غيابه عن لقاء إنبي الأخير، قبل أن يشارك في تدريبات اليوم بصورة طبيعية مع مجموعة اللاعبين الذين خاضوا اللقاء السابق بصورة أساسية.

واستأنف الزمالك تدريباته مساء اليوم الخميس على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة استعدادا لمباراة طلائع الجيش المقبلة في الدوري المقرر لها يوم الثلاثاء المقبل في الجولة التاسعة عشرة لمسابقة الدوري.

و كان الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك منح اللاعبين راحة أمس الأربعاء من التدريبات عقب خوض مباراة إنبي في الجولة الثامنة عشرة لمسابقة الدوري.