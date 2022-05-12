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رسميا .. اتحاد الكرة يطالب الاتحاد الأفريقى باستضافة نهائى دورى الأبطال

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القاهرة - سامية سيد - أصدر اتحاد الكرة برئاسة جمال علام بيان يوضح فيه إرساله خطاب رسمي إلى الاتحاد الأفريقي لكرة القدم - كاف - يطلب فيه استضافة نهائي دوري أبطال أفريقيا للموسم الجاري 2021 - 2022.

وجاء نص الخطاب الذى أرسله اتحاد الكرة إلى - كاف - كالتالي : "في إطار التعاون و التنسيق المشترك بين اتحاد الكرة و النادي الأهلي ، قام  اتحاد الكرة بإرسال خطاب رسمي إلى الإتحاد الأفريقي لكرة القدم  -كاف - يطلب فيه استضافة مصر لنهائي دوري أبطال أفريقيا للنسخة الجارية 2021 / 2022 ،بعد انسحاب دولة السنغال من المنافسة على استضافة النهائي ، وذلك إلحاقًا بالخطابات التي أرسلها اتحاد الكرة للاتحاد الأفريقي على مدار الأيام الماضية ، معترضا فيها على إسناد نهائي البطولة إلى دولة المغرب ،الأمر الذي يخل بمبدأ تمافؤ الفرص.

 

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احمد سعيد

احمد سعيد

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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