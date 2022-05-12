شكرا لقرائتكم خبر عن رسميا .. اتحاد الكرة يطالب الاتحاد الأفريقى باستضافة نهائى دورى الأبطال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدر اتحاد الكرة برئاسة جمال علام بيان يوضح فيه إرساله خطاب رسمي إلى الاتحاد الأفريقي لكرة القدم - كاف - يطلب فيه استضافة نهائي دوري أبطال أفريقيا للموسم الجاري 2021 - 2022.

وجاء نص الخطاب الذى أرسله اتحاد الكرة إلى - كاف - كالتالي : "في إطار التعاون و التنسيق المشترك بين اتحاد الكرة و النادي الأهلي ، قام اتحاد الكرة بإرسال خطاب رسمي إلى الإتحاد الأفريقي لكرة القدم -كاف - يطلب فيه استضافة مصر لنهائي دوري أبطال أفريقيا للنسخة الجارية 2021 / 2022 ،بعد انسحاب دولة السنغال من المنافسة على استضافة النهائي ، وذلك إلحاقًا بالخطابات التي أرسلها اتحاد الكرة للاتحاد الأفريقي على مدار الأيام الماضية ، معترضا فيها على إسناد نهائي البطولة إلى دولة المغرب ،الأمر الذي يخل بمبدأ تمافؤ الفرص.