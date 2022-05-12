شكرا لقرائتكم خبر عن مصر تكتسح الفئات فى بطولة أفريقيا الثامنة للرماية على الأطباق المروحية وتفوز بكأس الرئيس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حصلت مصر علي كأس الرئيس في أغلب الفئات وذلك ضمن فاعليات البطولة الأفريقية الثامنة للرماية على الأطباق المروحية المفتوحة جاء في المسابقه المفتوحة مهند شلش وقد حصل علي كأس الرئيس، وفي الماستر (فوق السن) مجدي شفيق، وفي الرواد حصل هاورد بات، وفي الرجال هاري فارتان، وجاء في الناشئين رمزي رزق علواني، وفي السيدات النائبة سحر طلعت مصطفي وقد حصلوا علي كأس الرئيس.

وأعرب اللواء حازم حسني رئيس الاتحادين الأفريقي والمصري للرماية، عن سعادته البالغة لما حققه أبطال الرماية في اليوم الأول للبطولة الأفريقية الثامنة للرماية علي الأطباق المروحية، ويرجع ذلك للدعم المستمر لأبطال الرماية من القيادة السياسية والمتمثلة في الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة والذي يحرص دائما علي دعم الأبطال.

وأضاف رئيس الإتحاد الأفريقي للرماية الي أن تنظيم هذه البطولة شرف كبير للرياضة المصرية ورساله إيجابية قوية لكافة المؤسسات الرياضية في العالم بعد أن حصلت مصر علي احترام العالم أجمع بالتنظيم الرائع الذي تقدمه مصر في جميع الألعاب وتجهيز كامل في جميع ملاعب وميادين مصر.

الجدير بالذكر أن فاعليات البطولة الأفريقية تقام علي الملاعب الدولية لنادي صيد 6 اكتوبر والتي اعتمدتها اللجنة الفنية بالاتحاد الدولي للرماية منذ عام ٢٠١٠ وتستضيف الملاعب كافة المنافاسات لمختلف الفئات المشاركة للبطولة.