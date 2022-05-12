شكرا لقرائتكم خبر عن مران الزمالك.. التدريب على التسديد للأساسيين وبدنى للبدلاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خصص الجهاز الفني للزمالك بقيادة البرتغالي جوسفالدو فيريرا فقرة تدريبات بدنية للاعبين البدلاء والمستبعدين من لقاء إنبي الأخير خلال مران اليوم الخميس الذي أقيم على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة بمقر النادي استعدادا للقاء طلائع الجيش المقبل في مسابقة الدوري الممتاز وتولي البرتغالي فيريرا ومعاونيه الإشراف على هذه الفقرة والتي تضمنت تدريبات بدنية متنوعة بجانب تدريبات خفيفة بالكرة، قبل أن إقامة تقسيمة مصغرة في منتصف الملعب، تم خلالها التركيز على تطبيق بعض الجوانب الفنية والخططية استعدادا للمباراة المقبلة.

وقام الجهاز الفني بتخصيص جزء من المران لخوض اللاعبين الأساسيين الذين شاركوا في لقاء إنبي الأخير بصورة أساسية للاستشفاء والتأهيل تحت إشراف أندريا فيليب مدرب الأحمال، قبل أن يتم تقسيمهم لفريقين للتسديد على المرمى الصغير بدون وجود حارس.

واستأنف الزمالك تدريباته مساء اليوم الخميس على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة استعدادا لمباراة طلائع الجيش المقبلة في الدوري المقرر لها يوم الثلاثاء المقبل في الجولة التاسعة عشرة لمسابقة الدوري.

وكان الجهاز الفني للزمالك منح اللاعبين راحة أمس الأربعاء من التدريبات عقب خوض مباراة إنبي في الجولة الثامنة عشرة لمسابقة الدوري.