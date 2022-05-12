شكرا لقرائتكم خبر عن مران الإسماعيلي.. جلسة تحفيزية وتأهيل ثلاثى الدراويش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - واصل فريق الإسماعيلي، تدريباته عصر اليوم على الملعب الرئيسي ضمن برنامج الإستعداد لمواجهة منافسه سيراميكا كليوباترا يوم الأحد القادم على ملعب الإسماعيلية، لحساب الجولة التاسعة عشر من مسابقة الدوري المصري.

بدأ المران بجلسة تحفيزية عقدها الجهاز الفني للفريق بقيادة حمزة الجمل، مع لاعبيه لمطالبتهم ببذل مزيد من الجهد وإستمرار مسيرة النتائج الإيجابية رغم قوة المنافس بغرض الإرتقاء تدريجيا بجدول الترتيب وبدء إعادة الفريق لمكانته المعتادة بين أندية الكبار.

تخلل المران مجموعة من التدريبات الخططية والتكيكية منها التسليم والتسلم واللعب فى المساحات الضيقة، كما اشتمل على أداء اللاعبين مجموعة من الوحدات البدنية المكثفة بهدف رفع معدلات اللياقة البدنية لديهم.

واختتم المران بتقسيمة تم خلالها تنفيذ عدداً من الجمل الفنية المقرر الإلتزام بها بمواجهة الأحد، حيث حرص الجهاز الفني على إيقاف التقسيمة عدة مرات سعيًا لمنح اللاعبين التعليمات الفنية.

وعلى هامش المران واصل محمد الشامي وأحمد أيمن ومحمد بن خماسة ثلاثي الفريق تدريباتهم التأهيلية بالجري حول الملعب، فى حين شهد التدريب حضور المهندس خالد زين نائب رئيس النادي لمؤازرة اللاعبين.

بينما عقد حسني عبدربه مدير الكرة اجتماعًا مع محمد عمار مدافع الفريق الشاب، للإطمئنان على حالته الصحية ورفع معنوياته فى ظل تعرضه لقطع بالرباط الصليبي للركبة.