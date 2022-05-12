شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة الأهلى والاتحاد فى الجولة الثالثة من نهائى دورى السلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يلتقى، اليوم، فريق كرة السلة بالنادى الأهلى مع الاتحاد السكندرى بصالة حسن مصطفى بأكتوبر، فى إطار مباريات الجولة الثالثة من نهائى بطولة دورى السوبر، والتى تقام بنظام best of 5.

موعد مباراة الأهلى والاتحاد السكندرى

تقام مباراة الأهلى والاتحاد السكندرى فى الثامنة و النصف مساء اليوم الخميس بصالة حسن مصطفى، على أن تقام باقى المباريات أيام 14 و16 مايو، حال الحاجة إلى مباراة خامسة.

وتقام البطولة بنظام بنظام Best of 5 حيث تقام 5 مباريات بين الفريقين، والفريق الفائز فى 3مباريات يكون هو الفائز والمتوج باللقب.

نتيجة المباراة الأولى والثانية بين الأهلى والاتحاد

وتغلب فريق كرة سلة الاتحاد السكندرى على الأهلى فى الجولة الأولى بنتيجة 77/86، وشهد اللقاء تقدم الاتحاد فى الفترة الأولى والثانية، ثم ريمونتادا للأهلى الذى أنهى الفترة الثالثة لصالحه، حتى انتهى الوقت الأصلى بالتعادل 75/75 وتم اللجوء لشوط إضافى أسفر عن فوز زعيم الثغر، بينماانتهت المباراة الثانية بفوز الأهلى بنتيجة 60/73 .