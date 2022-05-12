شكرا لقرائتكم خبر عن كل ماتريد معرفته عن مباراة الأهلى و الاتحاد فى نهائى دروى السلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنطلق، بعد قليل، الجولة الثالثة من نهائى دورى سوبر كرة السلة بين الأهلى والاتحاد السكندرى، على صالة حسن مصطفى بأكتوبر.

موعد مباراة الأهلى والاتحاد السكندرى

تقام مباراة الأهلى والاتحاد السكندرى فى الجولة الثانية من مباريات النهائى فى الثامنة و النصف من مساء اليوم، على أن تقام باقى المباريات أيام و14 و16 مايو الجارى.، حالة الحاجة الى مباراة خامسة

المدير الفنى وأبرز اللاعبين

يقود الأهلى الإسبانى أوجستى بوش المدير الفنى، وحقق مع الفريق بطولة دورى المرتبط وبطولة القاهرة والسوبر والكأس، وفى المقابل يتولى تدريب الاتحاد المخضرم أحمد مرعى.

ومن أبرز لاعبى الأهلى سيف سمير ، عمر طارق، عمرو الجندى ، مودى الجارحى ، تومسون ، محمد أبو النصر ، عمرو زهران ، أحمد إسماعيل ، عبد الله ناصر ، بالإضافة إلى إيهاب أمين، ويضم الاتحاد كوكبة من النجوم مثل هيثم كمال ، يوسف شوشة ، إسماعيل احمد، رامى إبراهيم .

حكام المباراة

ويدير المباراة تحكيميا طاقم أجنبى ، يتكون من كلا من البولندي فويتيشك ليسكا والسلوفيني بوريس كرييتش على أن يتواجد الحكم الدولي المصري سامح اسطفانوس.

نتيجة الجولة الأولى والثانية بين الأهلى والاتحاد

فاز فريق كرة سلة الاتحاد السكندرى على الأهلى فى الجولة الأولى بنتيجة 77/86، وشهد اللقاء تقدم الاتحاد فى الفترة الأولى والثانية، ثم ريمونتادا للأهلى الذى أنهى الفترة الثالثة لصالحه، حتى انتهى الوقت الأصلى بالتعادل 75/75 وتم اللجوء لشوط إضافى أسفر عن فوز زعيم الثغر، المباراة الثانية فاز الأهلى بنتيجة 60/73 .

حضور الجماهير

تقام المباريات بدون حضور جماهيرى تنفيذا لقرار لجنة المسابقات، كما أن الاجتماع الأمنى للمباراة أسفر عن عدم السماح بأي تواجد جماهيري في المباراة المرتقبة ، وحدد الاتحاد 20 فردا لمجلس إدارة اتحاد كرة السلة، بجانب 10 أفراد من اللجان الفنية الخاصة بالاتحاد، فيما سمح بتواجد 15 فردا من مجلس إدارة نادي الاتحاد السكندري ومثلهم من مجلس إدارة النادى الأهلى، وشملت القرارات الصادرة عن الاجتماع الأمني تواجد 30 فردا فقط من كل فريق في المباراة، بما فى ذلك اللاعبين والجهاز الفنى والإدارى.