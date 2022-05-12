7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم

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القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم الخميس 12 مايو 2022 العديد من الأخبار الرياضية المهمة و أبرزها،الأهلى يشكو سوء أرضية ملعب التدريب بالجزائر ويطلب تغييره،اتحاد الكرة: كاف استجاب لطلبنا بعدم اللعب فى إثيوبيا لأن ملاعبها غير معتمدة.

اتحاد الكرة: كاف استجاب لطلبنا بعدم اللعب فى إثيوبيا لأن ملاعبها غير معتمدة

كشف مسئولو اتحاد الكرة أن الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف" رفض إقامة مباراة منتخب مصر مع إثيوبيا فى الجولة الثانية بالتصفيات الأفريقية المؤهلة لأمم أفريقيا 2023، على أى ملعب فى إثيوبيا بعد مخاطبة اتحاد الكرة للكاف ورفضه إقامة المباراة هناك.

الأهلى يشكو سوء أرضية ملعب التدريب بالجزائر ويطلب تغييره

اشتكى الجهاز الفنى للأهلى بقيادة بيتسو موسيمانى من سوء أرضية الملعب الفرعى لاستاد 5 جويلية، الذى يستضيف تدريبات الفريق الأحمر بالجزائر قبل مواجهة وفاق سطيف الجزائرى يوم السبت المقبل فى إياب الدور قبل النهائى لبطولة دورى أبطال أفريقيا.

الجالية المصرية بالجزائر تدعم الأهلى أمام وفاق سطيف

تحضر الجالية المصرية فى الجزائر مباراة الأهلى ضد وفاق سطيف، المقرر لها السبت المقبل فى إياب الدور قبل النهائى لبطولة دورى أبطال أفريقيا، من أجل مؤازرة الفريق الأحمر في هذه المباراة الحاسمة في تأكيد صعوده إلى المباراة النهائي للبطولة الأفريقية، بعدما حقق فوزا عريضا برباعية نظيفة في موقعة الذهاب بالقاهرة.

تعديل عقد جنش يحسم مصير عودته للزمالك

كشف مصدر داخل نادى الزمالك أن عودة محمود عبد الرحيم جنش حارس مرمى الزمالك المعار إلى فيوتشر، لم تتأكد بصفة نهائية حتى الآن، فى ظل وجود بعض المفاوضات بين إدارة النادى والحارس من أجل إلغاء الشرط الجزائى فى عقده والبالغ 2 مليون جنيه.

الإسماعيلى يقيم اليوم عزاء رئيسه الأسبق محمد أبو السعود بالملاعب المفتوحة

يقيم، اليوم الخميس، مجلس إدارة النادى الإسماعيلى برئاسة المهندس يحيى الكومى، سرادق عزاء بالملاعب المفتوحة لاستقبال الوفود وجموع الجماهير لتقديم واجب العزاء فى وفاة العميد محمد أبو السعود رئيس النادى الأسبق.

رئيس سموحة السابق: "كناريا" يقترب من الانضمام إلى بيراميدز

قال المهندس محمد فرج عامر، رئيس نادى سموحة السابق، أن محمد متولى "كناريا" لاعب خط وسط الفريق، إن عقده ينتهى بنهاية الموسم الحالى، وأن اللاعب يقترب من الانضمام لصفوف بيراميدز فى الموسم المقبل.

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