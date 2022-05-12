شكرا لقرائتكم خبر عن مفاجأة.. عقد عبد الحميد بسيونى مع غزل المحلة غير موثق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف مصدر مقرب من عبد الحميد بسيونى، المدير الفنى لنادى سموحة، استياء المدرب من شكوى نادى غزل المحلة ضده في اتحاد الكرة بعد رحيله عن الفريق إلى نادى سموحة في الفترة الماضية.

وأكد المصدر أن عقد عبد الحميد بسيونى مع غزل المحلة لم يتم توثيقه من قبل غزل المحلة، وأن ر حيله عن الفريق جاء وفقا للاحتراف دون أن يفتعل أية مشاكل مع الفريق.

تقدم المستشار القانوني لشركة غزل المحلة لكرة القدم بمذكرة رسمية لاتحاد الكرة ضد كل من عبد الحميد بسيونى المدير الفني لفريق سموحة وأعضاء الجهاز الفني المعاون له عقب الرحيل عن الفريق المحلاوى دون فسخ التعاقد .

ويستند مسئولو نادى غزل المحلة لبند في العقد بينهم وبين عبد الحميد بسيونى يمنح لهم الأحقية بوضع مبلغ مادى إضافى عن الشرط الجزائي، الذى يتضمن دفع شهرين فى حالة رغبته بالرحيل دون موافقة مجلس إدارة النادى .

وكان عبد الحميد بسيوني قد وقع لسموحة على الرغم من ارتباطه بعقد ممتد مع غزل المحلة، وهو ما أثار استنكارا واسعا في الشارع الكروي المحلاوي.