شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يقايض عاطف فيوتشر بحسام حسن أو كهربا وثنائى أجنبى منتظر فى الصيف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف مصدر داخل النادي الأهلي ملامح خريطة صفقات الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، بعد الجلسات التي عقدها بيتسو موسيماني المدير الفني لفريق الكرة الأول مع لجنة التخطيط بناديه.

واكد المصدر إن إدارة الأهلى تخطط لضم أحمد عاطف نجم هجوم نادي فيوتشر حيث يعد اللاعب على رأس المطلوبين لتدعيم هجوم الفريق على أن تشمل الصفقة دخول بعض اللاعبين في صفقة تبادلية منهم حسام حسن ومحمود كهربا.

وتابع المصدر أن هناك نيه ايضا للتعاقد مع جناح أجنبي سوبر بالإضافة للاعب في مركز الدفندر حال رحيل ديانج أو في مركز المساك حال رحيل بدر بانون.

هذا ويترقب مسئولو النادي الأهلي حسم الفريق الأحمر الصعود بشكل رسمي إلى نهائي دوري أبطال إفريقيا يوم السبت المقبل، من أجل تقديم شكوى رسمية إلى المحكمة الرياضية الدولية اعتراضا على قرار الكاف بإسناد ملف تنظيم نهائي البطولة الإفريقية إلى ملعب مركب محمد الخامس بمدينة الدار البيضاء المغربية.

ويلتقي الأهلي مع وفاق سطيف يوم السبت المقبل في إياب الدور قبل النهائي لدوري أبطال إفريقيا، وهي المواجهة التي ستحسم مصير الأهلي من الصعود للمباراة النهائية، علما بأن الأهلي حقق فوزا عريضا في مباراة الذهاب يوم السبت الماضي برباعية نظيفة.