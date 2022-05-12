شكرا لقرائتكم خبر عن الداخلية: سيد عيد مستمر مع الفريق في الممتاز.. ونسعي لتجهيز ملعب الشرطة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد اللواء عثمان الدسوقي المشرف العام علي فريق الداخلية ، أن صعود الفريق إلي الدوري الممتاز قبل نهاية دوري القسم الثاني بأربع مباريات جاء بمجهود كبير من الجهاز الفني بقيادة سيد عيد واللاعبين ومجلس الإدارة وجهد ثلاث مواسم ، مشيراً إلي أن الصعود يعد إنجاز كبير بقيادة سيد عيد في أول تجربة له خارج نادي النصر.

وقال عثمان الدسوقي أن الجهاز الفني بذل مجهود كبير هذا الموسم خاصة وأن سيد عيد تسلم الفريق في أخر ستة مباريات الموسم الماضي وعمل على تطوير الفريق من أجل الصعود للدوري الممتاز.

وأضاف عثمان الدسوقي أنه بصدد عقد جلسة مع سيد عيد قبل نهاية الموسم لوضع ترتيبات الفريق للموسم القادم مؤكدا أن هناك استقرار علي استمرار سيد عيد مع الفريق خاصة أنه قام بالتدريب في الدوري الممتاز من قبل .

وتابع المشرف العام علي فريق الداخلية، أنه سيتحدث مع المسئولين في الإدارة من أجل رفع كفاءة ملعب الشرطة في العباسية قبل انطلاق الموسم المقبل .