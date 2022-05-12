شكرا لقرائتكم خبر عن محمد صفوت يتأهل للدور ربع النهائي ببطولة براج المفتوحة بعد انسحاب منافسه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجح محمد صفوت لاعب منتخب مصر للتنس، في التأهل إلي الدور ربع النهائي ببطولة براج المفتوحة للتنس، والمقامة في جمهورية التشيك خلال الفترة من 9 إلى 15 مايو الجاري، وذلك بعد انسحاب منافسه الأسترالي أندريه هاريس من المباراة.

وبدأ صفوت مشواره في بطولة براج المفتوحة بالفوز على التشيكي ماتيو دونالد بنتيجة مجموعتين مقابل واحدة في دور ال 32، قبل أن يواصل تقدمه في البطولة بالتأهل إلى دور الثمانية بعد انسحاب منافسه الأسترالي.

ومن المقرر أن يلتقي محمد صفوت في الدور ربع النهائي، بالفرنسي جورجين برايند غدًا الجمعة.