شكرا لقرائتكم خبر عن جلسة خاصة فى المقاصة للخروج من النفق المظلم واستعادة الثقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقد إسلام عادل مدير الكرة بنادي المقاصة جلسة مع لاعبي الفريق الفيومي طالبهم بضرورة التركيز في المرحلة القادمة، من أجل تحسين موقف المقاصة في جدول الدوري، بعدما تراجع للمراكز المهددة بالهبوط إلى دوري الدرجة الثانية.

وطالب عادل لاعبي المقاصة بضرورة بذل الجهد والظهور بشكل مختلف في مباريات الدور الثاني لمسابقة الدوري عما كان عليه الحال في الدور الأول والذي شهد نزيف نقاط كبير في الموسم الحالي، وبات موقفه صعب في المسابقة والمنافسة على البقاء بدوري الأضواء في الموسم المقبل.

وتلقى فريق المقاصة الهزيمة من نظيره بيراميدز بهدفين نظيفين في افتتاح مشواره بالدور الثاني لبطولة الدوري.

ويخوض فريق المقاصة فى السادسة مساء اليوم الخميس مباراة ودية ضد طلائع الجيش لتجهيز اللاعبين البدلاء، الذين لا يشاركون بصفة مستمرة فى مباريات الدورى.