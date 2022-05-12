الامارات | من أمام برج خليفة.. رونالدينيو يتغزل في دبي بهذه الكلمات

شكرا لقرائتكم خبر عن من أمام برج خليفة.. رونالدينيو يتغزل في دبي بهذه الكلمات والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد النجم البرازيلي رونالدينيو أن خوض مباراة كرة قدم استعراضية أمام برج خليفة تعد تجربة رائعة في مدينة دبي التي وصفها بالـ "مبهرة" مشدداً على أن عودته اللعب أمام عدد من أبرز أساطير كرة القدم العالمية أمر مثير للاهتمام.

وقال رونالدينيو في مؤتمر صحافي سبق إقامة مباراة كأس الأساطير "أوميغا برو"، الخميس، إنه لعب أمام جميع النجوم المشاركين في المباراة الاستعراضية، باستثناء النجم الكولومبي الشهير كارلوس فالديراما الذي يعد من أبرز اللاعبين في تاريخ منتخب كولومبيا أثناء مشاركته في كأس العالم إيطاليا 1990.

وأضاف: "دبي من أقرب المدن إلى قلبي وأنا سعيد بالتواجد هنا مجدداً ولا شك أنه أمر رائع أن ألعب مجدداً مع هذه المجموعة من اللاعبين خصوصاً في مدينة دبي المبهرة في كل شيء وأمام أطول برج في العالم، حيث أنها بالتأكيد تجربة لن تنسى".



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