الامارات | الكشف عن المدرب الجديد لفريق أياكس أمستردام

شكرا لقرائتكم خبر عن الكشف عن المدرب الجديد لفريق أياكس أمستردام والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن نادي أياكس أمستردام الهولندي الخميس، عن تعيين ألفريد شرودر مدرباً جديداً له قادماً من كلوب بروج البلجيكي، خلفاً لمواطنه إريك تن هاغ المنتقل إلى مانشستر يونايتد الإنجليزي.

وقال بطل الدوري الهولندي في بيان إن «أياكس ونادي بروج وألفريد شرودر توصلوا إلى اتفاق حيال انتقال المدرب إلى أياكس».

وأضاف أن «شرودر وقع عقداً يدخل حيّز التنفيذ مع انتهاء الموسم الحالي، ويستمر لموسمين حتى 30 يونيو 2024»، مشيراً في الوقت نفسه إلى أن العقد «يتضمن خيار التمديد لموسم ثالث».

وسيكون شروردر خليفة تن هاغ المنتقل مع اعتباراً من الموسم المقبل لقيادة «الشياطين الحمر»، بعدما قاد أياكس أمستردام إلى الاحتفاظ بلقب الدوري الهولندي لكرة القدم، بعد فوزه الساحق على هيرينفين 5-صفر في المرحلة الـ33 قبل الأخيرة، أول من أمس.



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