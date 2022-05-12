الامارات | كالديرون يرحل عن تدريب خورفكان

شكرا لقرائتكم خبر عن كالديرون يرحل عن تدريب خورفكان والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد مصدر مقرب من المدرب الأرجنتيني غابرييل كالديرون لـ "الإمارات اليوم" بأن الأخير تقدم بالاعتذار إلى إدارة نادي خورفكان بعدم استمراره في مهمته مع "النسور" عقب نهاية الموسم الحالي، وذلك بعدما أبدى المدرب رغبته في الرحيل.

وقال المصدر إن كالديرون تلقى عرضان من الدوري السعودي ونظيره المصري، لافتاً إلى أن المدرب الأرجنتيني لم يحسم وجهته المقبلة.

وأشار إلى أن كالديرون سعيد جداً بتجربته مع فريق خورفكان، مبيناً أن الظروف لم تساعده لتحقيق نتائج أفضل من التي حققها الفريق الذي ضمن الاستمرار في دوري المحترفين.

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