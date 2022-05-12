الامارات | دي بروين يحتفل على طريقة هالاند.. ويسجل رقما تاريخيا

شكرا لقرائتكم خبر عن دي بروين يحتفل على طريقة هالاند.. ويسجل رقما تاريخيا والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - احتفل كيفن دي بروين على طريقة زميله الجديد النرويجي إرلينج هالاند بعد تسجيله الهدف الثالث ليقترب مانشستر سيتي من الاحتفاظ بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم. وكأن أداء دي بروين المذهل في الفوز 5-1 على ولفرهامبتون واندرارز أمس، وتسجيله رقما تاريخيا متمثلا في "سوبر هاتريك" أمر مميزا له، وتزامن ذلك مع تعاقد النادي مع هالاند، ما يشكل رسالة رعب لجميع المنافسين. وقال دي بروين "فعلت ذلك لأنني سجلت ثلاثة أهداف، لم يسبق أن فعلت هذا".

لكن الرسالة كانت واضحة، فسيتي يأمل أن يكون هالاند، الذي سينضم في أول يوليو قادما من بروسيا دورتموند، الحل ليس فقط لتعزيز مكانة الفريق في الدوري المحلي بل في انتزاع لقب دوري أبطال أوروبا.

وقال بيب غوارديولا مدرب سيتي عن هالاند بعد الفوز على ولفرهامبتون "إنها صفقة جيدة من أجل المستقبل. جاء من أجل البقاء لأعوام طويلة. أنا واثق من أنه سيتأقلم بشكل مثالي. يملك موهبة مذهلة بهذا العمر. أنا واثق من أننا سنساعده على التأقلم بأفضل طريقة ممكنة".

وأحرز هالاند (21 عاما) 85 هدفا في 88 مباراة مع دورتموند منذ انضمامه للفريق الألماني في يناير 2020، وتصدر قائمة هدافي دوري الأبطال في الموسم الماضي وأيضا دوري الأمم الأوروبية.

ألم دوري الأبطال

لكن قبل انضمام المهاجم النرويجي، ما زال على فريق المدرب جوارديولا حسم لقب الدوري إذ يتفوق بثلاث نقاط وبفارق الأهداف على ليفربول قبل جولتين من النهاية. وبقيادة دي بروين فسيكون من الصعب أن يسقط سيتي في آخر جولتين. وقال غوارديولا "لا يمكن إيقافه، مذهل، استثنائي، مثالي. يملك القدرة على تقديم أمور استثنائية. إنه لاعب رائع ويصنع الفرص، لكن يجب عليه تسجيل الاهداف وهذا الموسم هو الأفضل له من حيث عدد الأهداف منذ انضمامه".

ورغم أهدافه الأربعة، تحدث دي بروين عن ألم خسارة سيتي أمام ريال مدريد في الدور قبل النهائي بدوري الأبطال الأسبوع الماضي. وقال "من الصعب شرح ما حدث. كانت خمس دقائق مجنونة. لا أعلم ما حدث... كانت صدمة. علينا المضي قدما، علينا الفوز بلقب (الدوري الإنجليزي) والمضي قدما".

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