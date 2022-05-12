ترتيب الدوري الإنجليزي بعد خماسية مانشستر سيتي في ولفرهامبتون.. وسون يهدد صلاح في صراع الهدافين

الشارقة - اميمة ياسر - كتب: ضياء السقا

عزز مانشستر سيتي صدارته لجدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 89 نقطة، متفوقا بفارق 3 نقاط عن ليفربول، بعد فوزه على وولفرهامبتون بنتيجة 5 - 1، فى اللقاء الذى جمعهما مساء الأربعاء، على ملعب "مولينيو"، في المباراة المؤجلة من الجولة الـ33 من عمر مسابقة الدوري الإنجليزي.

وكان ليفربول قد فاز، مساء الثلاثاء على مضيفه أستون فيلا بنتيجة 2 - 1.

وينتظر مانشستر سيتي مباراتين أمام وست هام وأستون فيلا، بينما ليفربول سيلتقي مع ساوثهامبتون وولفرهامبتون.

ترتيب الدوري الإنجليزي بعد فوز مانشستر سيتي على ولفرهامبتون:

1 مانشستر سيتي، 89 نقطة.

2 ليفربول، 86 نقطة.

3 تشيلسي، 70 نقطة.

4 آرسنال، 66 نقطة.

5 توتنهام هوتسبير، 62 نقطة.

6 مانشستر يونايتد، 58 نقطة.

7 وست هام يونايتد، 55 نقطة.

8 ولفرهامبتون، 50 نقطة.

9 برايتون، 47 نقطة.

10 ليستر سيتي، 45 نقطة.

11 كريستال بالاس، 44 نقطة.

12 أستون فيلا، 43 نقطة.

13 برينتفورد، 43 نقطة.

14 نيوكاسل يونايتد، 43 نقطة.

15 ساوثهامبتون، 40 نقطة.

16 إيفرتون، 35 نقطة.

17 بيرنلي، 34 نقطة.

18 ليدز يونايتد، 34 نقطة.

19 واتفورد، 22 نقطة.

20 نورويتش سيتي، 21 نقطة.

قائمة الهدافين

تمكن كيفين دي بروين، نجم مانشستر سيتي من تسجيل "سوبر هاتريك" أمام ولفرهامبتون، ليرتفع رصيده من الأهداف إلى 15 في قائمة هدافي الموسم الحالي من الدوري الإنجليزي، والتي يتصدرها صلاح بـ22 هدفا.

ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي بعد سوبر هاتريك دي بروين أمام ولفرهامبتون:

محمد صلاح، ليفربول، 22 هدفًا.

سون هيونج مين، توتنهام، 20 هدفًا.

كريستيانو رونالدو، مانشستر يونايتد، 18 هدفًا.

كيفين دي بروين، مانشستر سيتي، 15 هدفًا.

دييجو جوتا، ليفربول، 15 هدفًا.

ساديو ماني، ليفربول، 14 هدفًا.

هاري كين، توتنهام، 13 هدفًا.

ويلفريد زاها، كريستال بالاس، 13 هدفًا.

إيفان توني، برينتفورد، 12 هدفًا.

رحيم ستيرلينج، مانشستر سيتي، 12 هدفًا.

رياض محرز، مانشستر سيتي، 11 هدفًا.

بوكايو ساكا، آرسنال، 11 هدفًا.

ماسون مونت، تشيلسي، 10 أهداف.