جماهير ليفربول تهاجم محمد صلاح بعد تصريح «أفضل لاعب في العالم»

الشارقة - اميمة ياسر - هاجمت جماهير ليفربول الإنجليزي، تصريحات محمد صلاح التي قالها عبر شبكة «بي إن سبورتس»، والتي أكد خلالها أنه أفضل لاعب في العالم في مركزه «الجناح الأيمن»، بعد الانتقادات التي نالته في الفترة الأخيرة، واتهامه بالأنانية من قبل بعض الجماهير.



ردود أفعال جماهير ليفربول

وتفاعلت جماهير ليفربول عبر موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، بعد تصريحات محمد صلاح بشأن أنه أفضل اللاعبين في مركز الجناح الأيمن، حيث قالت الجماهير «أعتقد أنه مذهل لكني أتمنى أن يتوقف عن التحدث إلى الصحافة ويقوم بحديثه على أرض الملعب ويسجل الأهداف».

وكتب مشجع آخر: «لا أوافق، لأن الشخص الذي يعتقد أنه الأفضل في الواقع ليس كذلك».

بينما كتب آخر: «إنه ليس الأفضل في مكانه أيضًا».



فيما غرد مشجع: «إنه محق في ذلك، وهو الأفضل في مكانه».

محمد صلاح: أنا أفضل من الجميع

وقال محمد صلاح في تصريحاته أمس الأربعاء، عبر شبكة «بي إن سبورتس»، على أنه أفضل اللاعبين في مركز الجناح الأيمن: «في حال وضعتونني في أي تقييم أو مقارنة مع لاعبين في نفس مركزي سأكون أفضل لاعب».