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موعد مباريات الأسبوع الـ 19 من بطولة الدورى المصرى

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القاهرة - سامية سيد - أسدل الستار على مباريات الجولة الثامنة عشر من بطولة الدورى المصرى ، والتي انتهت أمس بمواصلة الزمالك تصدر جدول البطولة ، وخلفه بيراميدز ، ثم الأهلى ثالثا .

وتستعد فرق الدورى لخوض مباريات الجولة التاسعة عشر، و المقرر إنطلاقها يوم الاحد المقبل  15 مايو الجارى .

ووفقا لجدول المباريات جاء كالتالى:

الاحد 15 مايو

الاسماعيلى وسيراميكا

المقاولون و انبى

بيراميدز وفاركو

 

الاثنين 16 مايو

غزل المحلة و ايسترن كومبانى

سموحة و المصرى

 

الثلاثاء 17 مايو

الجونة و مصر المقاصة

فيوتشر و الاتحاد السكندرى

الزمالك و طلائع الجيش

 

الأربعاء 18 مايو

الاهلى و البنك الاهلى

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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