شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباريات الأسبوع الـ 19 من بطولة الدورى المصرى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - أسدل الستار على مباريات الجولة الثامنة عشر من بطولة الدورى المصرى ، والتي انتهت أمس بمواصلة الزمالك تصدر جدول البطولة ، وخلفه بيراميدز ، ثم الأهلى ثالثا .
وتستعد فرق الدورى لخوض مباريات الجولة التاسعة عشر، و المقرر إنطلاقها يوم الاحد المقبل 15 مايو الجارى .
ووفقا لجدول المباريات جاء كالتالى:الاحد 15 مايو
الاسماعيلى وسيراميكا
المقاولون و انبى
بيراميدز وفاركو
الاثنين 16 مايو
غزل المحلة و ايسترن كومبانى
سموحة و المصرى
الثلاثاء 17 مايو
الجونة و مصر المقاصة
فيوتشر و الاتحاد السكندرى
الزمالك و طلائع الجيش
الأربعاء 18 مايو
الاهلى و البنك الاهلى