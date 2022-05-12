شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباريات الأسبوع الـ 19 من بطولة الدورى المصرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أسدل الستار على مباريات الجولة الثامنة عشر من بطولة الدورى المصرى ، والتي انتهت أمس بمواصلة الزمالك تصدر جدول البطولة ، وخلفه بيراميدز ، ثم الأهلى ثالثا .

وتستعد فرق الدورى لخوض مباريات الجولة التاسعة عشر، و المقرر إنطلاقها يوم الاحد المقبل 15 مايو الجارى .

ووفقا لجدول المباريات جاء كالتالى:

الاحد 15 مايو

الاسماعيلى وسيراميكا

المقاولون و انبى

بيراميدز وفاركو

الاثنين 16 مايو

غزل المحلة و ايسترن كومبانى

سموحة و المصرى

الثلاثاء 17 مايو

الجونة و مصر المقاصة

فيوتشر و الاتحاد السكندرى

الزمالك و طلائع الجيش

الأربعاء 18 مايو

الاهلى و البنك الاهلى