شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يسعى لتأكيد رقمه القياسى فى مباريات نصف نهائى دورى الأبطال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يسعى النادى الأهلى بقيادة الجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى، لتأكيد رقمه القياسى فى مباريات نصف نهائى دورى أبطال أفريقيا، عندما يواجه وفاق سطيف فى إطار إياب نصف نهائى دورى أبطال أفريقيا المقرر لها السبت المقبل.

وقاد بيتسو موسيمانى الأهلى لاكتساح وفاق سطيف الجزائرى برباعية نظيفة، فى المباراة التى جمعتهما على استاد الأهلى وى السلام، فى إطار ذهاب نصف نهائى دورى أبطال أفريقيا.

سجل أهداف الأهلى بيرسى تاو "هدفين" فى الدقيقتين 30 و90، وطاهر محمد طاهر فى الدقيقة 54 ومحمد شريف فى الدقيقة 74 موسيمانى لا يعرف الخسارة.

الفوز السادس تواليا

ويمتلك النادى الأهلى رقما مميزا لم يتحقق من قبل، حيث نجح فى تحقيق الفوز في 5 مباريات متتالية في مباريات نصف النهائي، ويأمل في الابتعاد برقمه المميز من خلال تحقيق الفوز السادس في مباراته المقبلة أمام وفاق سطيف في الجزائر السبت المقبل.

وجاءت الانتصارات الخمسة للأهلى فى مباريات نصف النهائى كالتالى..

الوداد المغربى 0 /2 الأهلى "ذهاب نصف النهائي" 2020

الأهلى 3/ 1 الوداد المغربى "إياب نصف النهائي" 2020

الترجى 0 /1 الأهلى "ذهاب نصف النهائي" 2021

الأهلى 3/0 الترجى "إياب نصف النهائي" 2021

الأهلى 4 /0 وفاق سطيف "ذهاب نصف النهائي" 2022