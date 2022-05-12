شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى ينتظر التأهل الرسمى لنهائى إفريقيا لتقديم شكوى للمحكمة الرياضية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يترقب مسئولو النادي الأهلي حسم الفريق الأحمر الصعود بشكل رسمي إلى نهائي دوري أبطال إفريقيا يوم السبت المقبل، من أجل تقديم شكوى رسمية إلى المحكمة الرياضية الدولية اعتراضا على قرار الكاف بإسناد ملف تنظيم نهائي البطولة الإفريقية إلى ملعب مركب محمد الخامس بمدينة الدار البيضاء المغربية.

ويلتقي الأهلي مع وفاق سطيف يوم السبت المقبل في إياب الدور قبل النهائي لدوري أبطال إفريقيا، وهي المواجهة التي ستحسم مصير الأهلي من الصعود للمباراة النهائية، علما بأن الأهلي حقق فوزا عريضا في مباراة الذهاب يوم السبت الماضي برباعية نظيفة.

واستقر الأهلي على شكوى الكاف للمحكمة الرياضية اعتراضا على إسناد تنظيم النهائي الإفريقي للمغرب باعتبار أن القرار يعصف بمبدأ تكافؤ الفرص بين الفرق الأربعة المتبارية على الصعود للنهائي الإفريقي، لاسيما أن الوداد المغربي اقترب بشدة من الصعود للمباراة النهائية بعد الفوز خارج أرضه في مباراة الذهاب بثلاثة أهداف مقابل هدف، بخلاف أن ملعب محمد الخامس يستضيف النهائي للعام الثاني على التوالي.

كما ينتظر الأهلي في شكواه للمحكمة الرياضية أن الكاف لم يخطر الأندية المتنافسة على الصعود لنهائي إفريقيا بانسحاب السنغال من ملف تنظيم المباراة النهائية وإسنادها إلى المغرب، وكان يتوجب على الكاف إبلاغ الأندية بالموقف.

وما يستند عليه الأهلي أيضا أن الكاف قام بالإعلان عن إقامة المباراة النهائية بالمغرب بعد اقتراب الوداد المغربي من الصعود للمباراة النهائية، وهو ما يعصف بمبدأ تكافؤ الفرص والانحياز لفريقه بعينه ضد باقي الفرق المتنافسة.