شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد الدولى للسلاح يتفقد ملاعب استاد القاهرة والفنادق استعدادا لبطولة العالم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تواجد مندوبو الاتحاد الدولى للسلاح بمصر أمس الأربعاء، من أجل متابعة التجهيزات الخاصة ببطولة العالم للسلاح، المقرر إقامتها فى مصر يوليو المقبل.

وحضر إلينا هوت وألينا مورداكا لمتابعة كل الإنشاءات والملاعب الخاصة باحتضان بطولة العالم المقررة خلال الفترة من 15 إلى 23 يوليو المقبل.

ورافق مندوبو الاتحاد الدولى للسلاح سمر السبع المدير التنفيذى للاتحاد المصرى، وشيماء ممدوح مدير العلاقات العامة الخارجية بالاتحاد المصري، وآية فودة، مدير الحجوزات لبطولة العالم.

وتواجد مندوبو الاتحاد الدولى للسلاح صباح اليوم داخل استاد القاهرة الدولى لمتابعة الأربع صالات التى تستعد لاحتضان بطولة العالم للسلاح بالصالة المغطاة، ثم زيارة فنادق إقامة المنتخبات.

وبعد نهاية الجولة الصباحية تم عقد اجتماع مع عبد المنعم الحسينى رئيس الاتحاد المصرى للسلاح ونائب رئيس الاتحاد الدولى للعبة، وأحمد سمير عضو الاتحاد المصرى ومدير البطولة.

وفتح الاتحاد المصرى للسلاح باب التطوع للمشاركة فى بطولة العالم، والتى تنطلق فى 15 إلى 23 يوليو المقبل للثلاث أسلحة كبار ورجال وسيدات، وينتهى التسجيل يوم 15 مايو الجارى.