شكرا لقرائتكم خبر عن سموحة: عقد عبد الكريم الوادي ممتد للموسم المقبل والزمالك لم يطلب التعاقد معه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد مصدر مسئول داخل نادي سموحة، أن المغربي عبد الكريم الوادي لاعب الفريق مازال عقده مستمر مع الفريق حتي نهاية الموسم المقبل ، وليس للاعب حق التوقيع لأى نادي بعد نهاية الموسم الحالي .

وأضاف المصدر، أن إدارة النادي لم تتلقي أي عروض لضم عبد الكريم الوادي ، نافياً عن وصول عرض من نادي الزمالك لضم اللاعب في الميركاتو الصيفي المقبل .

وكان لاعب سموحة عبد الكبير الوادي أحرز ثلاثة أهداف في مباراة سموحة والاتحاد ، التي جرت أمس الأربعاء، ضمن مباريات الجولة الثامنة عشر للدوري المصري الممتاز، ليفوز سموحة على الاتحاد بخمسة أهداف مقابل هدفين.

وكانت تقارير قد أشارت إلى أن عبد الكبير الوادي تلقى عدة عروض للتوقيع لبعض الأندية في مصر وأبرزها من نادي الزمالك، أو بعض العروض من الدوريات العربية، في الوقت الذي أكد عبد الكبير الوادي، عقب انتهاء مباراة سموحة مع الاتحاد السكندري، أنه يركز حاليًا مع فريقه سموحة، ويرغب في أن ينهي الموسم الحالي وهم في المربع الذهبي.

كما أكد اللاعب المغربي عبدالكبير الوادي، في مداخلة تليفزيونية، أنه لايعرف شيئًا عما يتردد عن مفاوضات نادي الزمالك، والتي تتردد كثيرًا في الفترة الأخيرة ،لكنه رحب بشدة للعب مع أحد أندية القمة خلال الموسم الجديد، سواء الأهلي أو الزمالك، وذلك في حالة تلقيه عرضًا من أحدهما في نهاية الموسم الكروي الجاري.