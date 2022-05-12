شكرا لقرائتكم خبر عن الكاراتيه يحدد 5 يونيو أخر موعد لاستلام استمارة الحافز الرياضى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر اتحاد الكاراتيه فتح باب تسليم استمارات بطولة الحافز الرياضى للاعبين من طلبة المرحلة الثانوية بفروعها العامة و الأزهرية و الصناعية والتجارية ، بداية من اليوم .

وحدد مسئولي الاتحاد يوم 5 يونيو كآخر موعد لتسليم الاستمارات ، لمن تنطبق عليهم شروط المشاركة في بطولة الحافز .

ومن بين شروط البطولة أن يكون اللاعب حقق المركز الأول او الثانى أو الثالث أو الثالث مكرر فى بطولة الاولمبياد ، أو بطولة عالم ، أو بحر متوسط ، أو عربية أو افريقية خلال هذا العام أو ما قبلها ، وكذلك بطولات الجمهورية الفردية ، أو الاحتياجات الخاصة .

وتقام بطولة كأس مصر، في الفترة من 20 إلى 22 مايو الحالى، بالصالة المغطاة بالغردقة ، ومن المقرر أن يكون آخر موعد للتسجيل للمشاركة في بطولة كأس مصر للكاراتيه وإرسال كشف اللاعبين يوم الاثنين المقبل الموافق 16 مايو، على أن يقوم كل لاعب بسداد رسوم الاشتراك في البطولة، عن طريق الفرع المشارك في المنافسات.