شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يبحث عن ملعب تدريب بديل بالجزائر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقر الجهاز الفني للأهلي، على تغيير ملعب التدريب الذي خاض عليه الفريق مرانه أمس بالجزائر؛ بسبب الإضاءة، ويعاين سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة اليوم أحد الملاعب البديلة.

وخاض الأهلي مرانه الأول بالجزائر أمس على الملعب الفرعي لاستاد5 يوليو؛ استعدادا لمباراة وفاق سطيف المقرر لها التاسعة مساء السبت المقبل بتوقيت القاهرة، في إياب الدور نصف النهائي لدوري أبطال إفريقيا.

بدأ مران الأهلي أمس، بمحاضرة نظرية من بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق، مع اللاعبين قبل إجراء عمليات الإحماء تحت إشراف كابيللو، مخطط الأحمال.

وركز الجهاز الفني على تدريبات الكرة؛ لتنفيذ الجوانب الفنية والخططية، فيما خاض محمد الشناوي وعلى لطفي ومصطفى شوبير تدريبات قوية تحت إشراف ميشيل يانكون مدرب الحراس.

وكان محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، قد أجرى اتصالا هاتفيًّا أمس، الأربعاء، بالعامري فاروق، نائب رئيس النادي، رئيس بعثة الأهلي بالجزائر، للاطمئنان على أحوال الفريق الذي يستعد لخوض مباراة وفاق سطيف.

واطمأن الخطيب من العامري فاروق على جميع أفراد البعثة وترتيبات المباراة وغيرها من الأمور التي تتعلق بالرحلة، والمباراة المهمة التي يستعد لها الفريق أمام وفاق سطيف على أرضه ووسط جماهيره.

وحث الخطيب لاعبي الأهلي على تقديم عرض قوي وتحقيق نتيجة جيدة أمام وفاق سطيف من أجل التأهل لنهائي دوري أبطال إفريقيا، ومواصلة مشوار التتويج باللقب للمرة الثالثة على التوالي والحادية عشرة في تاريخ النادي لإسعاد جماهير النادي.

ويسعى الأهلي إلى تحقيق نتيجة إيجابية في المباراة المقبلة وحسم التأهل من الجزائر إلى المباراة النهائية لدوري أبطال إفريقيا، بعد الفوز الذي حققه على وفاق سطيف برباعية نظيفة، في مباراة الذهاب التي أقيمت باستاد الأهلي we السلام في القاهرة.