شكرا لقرائتكم خبر عن فيريرا يعيد تقييم اللاعبين فى الزمالك استعدادا للموسم الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأ البرتغالى جيسوالدو فيريرا المدير الفنى لفريق الزمالك فى إعادة تقييم لاعبى الفريق الحاليين تمهيدا لوضع قائمة الموسم الجديد، والتى سيتم خلالها استبعاد عدد من اللاعبين المتواجدين فى الفريق، بالإضافة لملف التدعيمات فى فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

ويوجد بعض اللاعبين الذين تنتهى عقودهم بنهاية الموسم الحالى، وسيتم وضعهم تحت التقييم حتى نهاية الموسم لتحديد مصيرهم سواء بالتجديد أو رفض استمرارهم، فيما سيتم تقييم باقى اللاعبين لتحديد إمكانية تسويقهم من عدمها.

من ناحية أخرى كشف مصدر داخل نادى الزمالك أن عودة محمود عبد الرحيم جنش حارس مرمى الزمالك المعار إلى فيوتشر، لم تتأكد بصفة نهائية حتى الآن، فى ظل وجود بعض المفاوضات بين إدارة النادى والحارس من أجل إلغاء الشرط الجزائى فى عقده والبالغ 2 مليون جنيه.

وأضاف المصدر أن إدارة النادى طلبت من جنش إلغاء الشرط الجزائى فى العقد الذى قام بتوقيعه مع الزمالك الموسم الماضى، لأن إدارة الزمالك ترفض وضع شروط جزائية للاعبى الفريق فى عقودهم، لرفضها أن يكون اللاعب هو المتحكم فى مصيره مع الفريق بمجرد دفع الشرط الجزائى.

فى سياق مختلف يستعيد فريق الزمالك إمام عاشور مدافع وسط الفريق العائد من فترة الإيقاف، والذى غاب عن مواجهة ناديه بالأمس أمام إنبى فى الجولة الثامنة عشر للدورى بعد حصوله على الإنذار الثالث فى لقاء إيسترن كومبانى بالجولة السابعة عشر .

ومن المقرر أن يعود إمام عاشور لتشكيلة فريقه فى لقاء طلائع الجيش بالجولة التاسعة عشر نظرا للحاجة الماسة لجهوده فى منطقة وسط الملعب بجانب طارق حامد فى ظل المستوى الجيد الذى ظهر عليه مؤخرا وأصبح أساسيا فى الزمالك والمنتخب الوطنى .

من ناحية أخرى، وضعت إدارة الكرة بنادى الزمالك الأولوية لمركزى المهاجم الصريح وارتكاز الوسط فى خريطة تدعيم الفريق بصفقات مميزة فى الصيف المقبل استعدادا للموسم الجديد، حيث ترغب إدارة الكرة بنادى الزمالك برئاسة أمير مرتضي، وبالتنسيق مع البرتغالي جيسوالدو فيريرا المدير الفني للفريق في بناء فريق قوي يستطيع الحصول علي دوري ابطال افريقيا الموسم المقبل.

وطلب فيريرا من إدارة الزمالك ضرورة التعاقد مع مهاجم سوبر سواء محلي أو أجنبي، وكذلك لاعب وسط ارتكاز حتى في حالة التجديد لطارق حامد فإن الفريق يحتاج إلى لاعب وسط ارتكاز مميز.