منتخب مصر يواجه غينيا وإثيوبيا 5 و9 يونيو بعد تعديل الموعد

القاهرة - سامية سيد - استجاب الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، لطلب الاتحاد المصري بتعديل موعد مباراتي منتخب مصر أمام غينيا واثيوبيا في الجولتين الأولى والثانية للمجموعة الرابعة بالتصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2023.

وبناء على طلب الاتحاد المصري، قرر الكاف تعديل مواعيد مباريات الجولتين الأولى والثانية للمجموعة الرابعة بالتصفيات الافريقية، وتقرر إقامة مباراتي منتخب مصر أمام غينيا واثيوبيا يومي 5 و 9 يونيو المقبل بدلا من 2 و 6 من نفس الشهر كما كان مقررا.

ورفض الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف" إقامة مباراة مصر وأثيوبيا على أى ملعب فى إثيوبيا بعد مخاطبة اتحاد الكرة للكاف ورفضه إقامة المباراة هناك.

وأوضح مسئولو اتحاد الكرة أنهم خاطبوا الكاف للتأكيد على أن ملاعب إثيوبيا غير معتمدة دوليا، وأرسل الكاف لجنة للتفتيش وتأكد من الأمر قبل أن يرفض إقامة المباراة فى إثيوبيا رسميا.

وكان الاتحاد المصرى لكرة القدم قد أرسل خطابا رسميا إلى الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف"، لتأكيد طلبه بالخطابات العديدة المرسلة سابقا للاتحاد الأفريقي، بإقامة المباراة النهائية لبطولة دورى أبطال أفريقيا على ملعب محايد، بعدما أعلن الكاف إقامتها يوم 30 مايو الجارى باستاد محمد الخامس بالمغرب.

وشدد الاتحاد المصرى لكرة القدم فى خطابه، على رفضه التام لإقامة المباراة النهائية لدورى أبطال أفريقيا للنسخة الحالية بالمغرب، لاسيما أن هذا القرار يضر بمبدأ تكافؤ الفرص، بعدما اقترب فريقا الأهلي والوداد المغربي من التأهل للمباراة النهائية، وهو ما طالب الاتحاد المصري لكرة القدم الكاف بضرورة الالتزام به في خطابين سابقين.