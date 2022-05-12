شكرا لقرائتكم خبر عن كواليس غرفة الملابس.. لاعبو المقاصة يرفضون خوض التدريبات بسبب المستحقات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دائمًا ما تشهد غرفة خلع ملابس الأندية العديد من الكواليس التى يتم الكشف عن بعضها، فيما يتبقّى الكثير منها بمثابة أسرار لا يعلم عنها أحد شيئاً، وغالباً ما يكون لهذه الكواليس دور كبير فى العديد من القرارات المهمة التى قد تؤثر فى مستقبل بعض اللاعبين، لأن غرفة ملابس الفرق تُعد "المطبخ" الذى تخرج منه الشرارة الأولى لقرارات مهمة وتعليمات قوية ويكون لها دور كذلك فى تحقيق الانتصارات والصعود إلى منّصة التتويج، كما يكون لها دور كذلك فى استقبال الهزائم وخسارة البطولات، كما تشهد غرفة الملابس مناقشات صاخبة أحياناً ووصلات هزار أحيانا أخرى، لذا سنقدم فى سياق التقرير التالى كواليس بعض ما يحدث فى غرف الملابس بالكرة المصرية.

واقعة اليوم تعود لعام 2020 عندما رفض لاعبو فريق مصر المقاصة خوض التدريبات تحت قيادة إيهاب جلال المدير الفنى السابق للفريق والحالى للمنتخب الوطنى إلا بعد صرف مستحقاتهم المتأخرة.

وجاءت تفاصيل الواقعة بعدما تأخر نادى مصر المقاصة فى سداد مستحقات لاعبيه بسبب أزمة انتشار فيروس كورونا فى موجته الأولى، والتى تسببت فى إيقاف النشاط الكروى فى العالم كله وقتها.

وقام لاعبو المقاصة بعمل مسحة طبية استعدادا لعودة النشطا واستئناف التدريبات إلا أنهم تحدثوا مع إيهاب جلال وإدارة الكرة بالنادىي وقتها، وأكدوا عدم نزولهم لخوض التدريبات بسبب تأخر مستحقاتهمـ والتى زادت وقتها عن رواتب 7 أشهر، وحاول مسئولو المقاصة اقناع اللاعبين بخوض التدريبات، ما تسبب فى تأخر مشاركتهم فى التدريبات لما يزيد عن 3 أيام قبل حصولهم على جزء من مستحقاتهم.