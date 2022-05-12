شكرا لقرائتكم خبر عن وفد الأهلي يزور اتحاد الكرة الجزائري.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص وفد من النادي الأهلي مكون من العامري فاروق نائب رئس النادي ورئيس البعثة الحمراء بالجزائر وثلاثى مجلس الإدارة محمد شوقي، طارق قنديل وحسام غالى على زيارة الاتحاد الجزائري وعقد جلسة مع مسئوليه على هامش تواجد بعثة الأهلي في الجزائر لمواجهة وفاق سطيف يوم السبت المقبل في إياب الدور قبل النهائي لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

ونشرت الصفحة الرسمية للأهلي عبر فيس بوك فيديو لزيارة وفد الأهلي إلى الاتحاد الجزائري لكرة القدم، وتفاصيل الجلسة مع مسئولي الاتحاد الجزائري.

واستقر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على تغيير ملعب التدريب الذي خاض عليه الفريق مرانه أمس بالجزائر؛ بسبب الإضاءة، ويعاين سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة اليوم أحد الملاعب البديلة.

وخاض الأهلي مرانه الأول بالجزائر أمس على الملعب الفرعي لاستاد5 يوليو استعدادا لمباراة وفاق سطيف المقرر لها التاسعة مساء السبت المقبل بتوقيت القاهرة، في إياب الدور نصف النهائي لدوري أبطال إفريقيا.



بدأ مران الأهلي أمس، بمحاضرة نظرية من بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق، مع اللاعبين قبل إجراء عمليات الإحماء تحت إشراف كابيللو، مخطط الأحمال.



وركز الجهاز الفني على تدريبات الكرة، لتنفيذ الجوانب الفنية والخططية، فيما خاض محمد الشناوي وعلى لطفي ومصطفى شوبير تدريبات قوية تحت إشراف ميشيل يانكون مدرب الحراس.

ويسعى الأهلي إلى تحقيق نتيجة إيجابية في المباراة المقبلة وحسم التأهل من الجزائر إلى المباراة النهائية لدوري أبطال إفريقيا، بعد الفوز الذي حققه على وفاق سطيف برباعية نظيفة، في مباراة الذهاب التي أقيمت باستاد الأهلي والسلام في القاهرة.