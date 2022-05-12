شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على مواجهتى الأهلى والزمالك المقبلتين فى بطولة أفريقيا لكؤوس اليد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يختتم فريقا الأهلى والزمالك الدور الأول من بطولة أفريقيا لكرة اليد للأندية أبطال الكؤوس المقامة فى النيجر غدا الجمعة، بعد الحصول على راحة من اللقاءات أمس الأربعاء.

يلتقى فريق الأهلى غدا مع فاب الكاميرونى فى تمام السابعة مساء، بينما يتقابل الزمالك مع كانو بيلارز فى الخامسة مساء.

ونجح الأهلى فى تحقيق الفوز بأول وثان مواجهاته أمام كيروكس الإثيوبى وبوسكو الإيفوارى، بينما حقق الزمالك الفوز على فلاورز البنينى ونيامى النيجيرى.

وتوج "رجال يد الأهلى" ببطولة السوبر الأفريقي وتأهل إلى بطولة كأس العالم للأندية "سوبر جلوب"، بعد الفوز الذى حققه الفريق على حساب الزمالك بنتيجة 32-31، في المباراة التي أقيمت الأحد على صالة الجنرال سيني كونتشي بالعاصمة نيامي بالنيجر.

وتضم بعثة رجال يد الأهلي المشاركة في بطولة كأس الكؤوس كلا من، السيد محمد السيد - عبد الرحمن طه - عبد الرحمن حُميد- عمر خالد "كاستيلو" - أحمد هشام "سيسا" - محسن رمضان - مهاب سعيد - محمد لاشين - أسامة الجزيري - عبد الرحمن فيصل - كابوتيه - مصطفى خليل - إسلام حسن - أكاسيو ماركيز - محمود نعمان- إبراهيم المصري - أحمد عادل - ياسر سيف.