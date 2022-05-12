شكرا لقرائتكم خبر عن كاف لاتحاد الكرة: لا تعديل فى ملعب نهائى دورى الأبطال إلا بقرار من المحكمة الرياضية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تواصل مسئولو اتحاد الكرة، مع الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "الكاف" لمعرفة الموقف النهائي للملعب المستضيف للمباراة النهائية لدوري أبطال أفريقيا لهذا الموسم .

وأكد الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "الكاف" لمسئولي اتحاد الكرة، أن لا يوجد تعديل في ملعب نهائي دوري أبطال أفريقيا إلا بقرار من المحكمة الرياضية الدولية.

وكان الاتحاد المصرى لكرة القدم قد أرسل خطابا رسميا إلى الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف"، لتأكيد طلبه بالخطابات العديدة المرسلة سابقا للاتحاد الأفريقي، بإقامة المباراة النهائية لبطولة دورى أبطال أفريقيا على ملعب محايد، بعدما أعلن الكاف إقامتها يوم 30 مايو الجارى باستاد محمد الخامس بالمغرب.

وشدد الاتحاد المصرى لكرة القدم فى خطابه، على رفضه التام لإقامة المباراة النهائية لدورى أبطال أفريقيا للنسخة الحالية بالمغرب، لاسيما أن هذا القرار يضر بمبدأ تكافؤ الفرص، بعدما اقترب فريقا الأهلي والوداد المغربي من التأهل للمباراة النهائية، وهو ما طالب الاتحاد المصري لكرة القدم الكاف بضرورة الالتزام به في خطابين سابقين.