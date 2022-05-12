شكرا لقرائتكم خبر عن هداية ملاك ترزق بطفلة وتطلق عليها اسم "جود" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رزقت هداية ملاك لاعبة منتخب التايكوندو بطفلتها الأولى، خلال الساعات الماضية، وأطلقت عليها اسم "جود"، وحرص مسئولو اتحاد التايكوندو على تهنئة اللاعبة بطلفلتها.

كانت هداية ملاك قد خرجت من قائمة منتخب التايكوندو للموسم الجديد بسبب انشغالها بحالتها الصحية بسبب الحمل، واقتراب ولادتها، وهو ما يجعلها تبتعد عن البطولات والمعسكرات خلال الأشهر المقبلة.

يذكر أن هداية ملاك حققت مداليتين برونزيتين، فى دورتين أولمبيتين على التوالى، حيث حققت برونزية ريو دى جانيرو، وبرونزية طوكيو.

ويشارك منتخب التايكوندو للكبار فى منافسات البطولة الأفريقية التي تقام منتصف يوليو المقبل في رواندا، وتضم قائمة المنتخب في البطولة 15 لاعبا ولاعبة، مقسمين إلى 8 أولاد، و7 بنات، وهم كالتالى:

يوسف عصام تحت 54 كجم، مصطفى فرج 58 كجم، أحمد وائل تحت 63 كجم، إياد بركات تحت 68 كجم، رامى عيسى تحت 74 كجم، سيف عيسى تحت 80 كجم، أحمد راوى تحت 87 كجم، صلاح خيرى فوق 87 كجم.

على مستوى البنات حبيبة محمد تحت 46 كجم، شهد سامى تحت 49 كجم، مرام نبيل تحت 53 كجم، أشرقت نبيل تحت 57 كجم، نادين عمرو تحت 62 كجم، آية شحاتة تحت 67 كجم، ميسون إيهاب تحت 73 كجم، تقى شعبان فوق 73 كجم.